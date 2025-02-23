ابوظبي : توج السلوفيني تادي بوغاتشار بلقب طواف الإمارات للدراجات الهوائية للمرة الثالثة بعد فوزه الأحد بالمرحلة السابعة الختامية والتي تخللها الصعود إلى جبل حفيت.

وأحرز دراج فريق الإمارات لقبي 2021 و2022 قبل أن يغيب في آخر نسختين بسبب زحمة مشاركاته والتي توج خلالها في 2024 بثلاثية طوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا(تور دو فرانس) وبطولة العالم على الطريق.

وتألق ابن الـ 27 عاما مجددا في المسارات الجبلية بعدما كان فاز أيضا بالمرحلة الثالثة التي تخللها الصعود إلى جبل جيس في رأس الخيمة.

وقطع السلوفيني مسافة المرحلة البالغة 176 كلم في ثلاث ساعات و44 دقيقة و4 ثوان، متفوقا بفارق 33 ثانية عن الإيطالي جوليو سيكوني و35 عن الإسباني إيفان روميو.

وعزز فوز بطل طواف فرنسا ثلاث مرات بالمرحلة السابعة صدارته للسباق الإماراتي بزمن 23 ساعة و8 دقائق و42 ثانية، وبفارق دقيقة و14 ثانية عن سيكوني، ودقيقة و19 ثانية عن بلباو.

وقال بوغاتشار "كانت المرحلة الأخيرة سريعة للغاية، وكان يوما جيدا بالنسبة لي، سأحول تفكيري الآن إلى السباقات الكلاسيكية التي تقام ليوم واحد، وآمل أن أحقق هناك نتائج جيدة أيضاً ".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 3:44:04 ساعات

2 الإيطالي جوليو سيكوني (ليندل تريك) بفارق 33 ثانية

3 الإسباني بيلو بلباو (بحرين فيكتوريوس) بفارق 35 ثانية

4 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 49 ثانية

5 البريطاني أوسكار أونلي (بيكينيك بوست إن ال) بفارق 1:16 دقيقة

ترتيب الصدارة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 23:08:42 ساعات

2 الإيطالي جوليو سيكوني (ليندل تريك) بفارق 1:14 دقيقة

3 الإسباني بيلو بلباو (بحرين فيكتوريوس) بفارق 1:19 ثانية

4 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 1:26 ثانية