مدريد : عمق أتلتيكو مدريد جراح مضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة بنكهة أرجنتينية منتزعا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجل الارجنتينيان خوليان الفاريس (12 و30) رافعا رصيده الى تسعة أهداف على لائحة هدافي الدوري هذا الموسم والى 19 هدفا في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأنخل كوريا (86) الاهداف.

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الاخيرة (3 تعادلات وخسارة)، فرفع رصيده الى 53 نقطة متقدما بفارق نقطتين امام برشلونة المتصدر السابق والذي يحل ضيفا على لاس بالماس لاحقا.

في المقابل، مني فالنسيا بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والاولى بعد فوزين وتعادل واحد فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق أتلتيكو مدريد الأهم قبل ثلاثة أسابيع مهمة تشهد خوضه ثلاث مباريات خارج قواعده ضد برشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك، ثم أتلتيك بلباو السبت المقبل في الدوري وغريمه ريال مدريد في الرابع من آذار/مارس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل استضافته ايابا في 12 منه ثم استضافة برشلونة في 16 منه في الدوري، علما أنهما سيلتقيان في الثاني من نيسان/أبريل في اياب نصف نهائي الكأس.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل عندما مرر لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق أنطوان غريزمان كرة داخل المنطقة سددها المدافع البرازيلي صامويل لينو "على الطاير" من مسافة قريبة ارتدت من العارضة وارتطمت بألفاريس وتهيأت أمام جوليانو، نجل سيميوني مدرب الروخيبلانكوس، فهيأها إلى مواطنه الذي سددها داخل المرمى (12).

وعزز ألفاريس تقدم فريق العاصمة برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لغريزمان (30).

وأهدر ألفاريس فرصة الهاتريك من انفراد بالحارس الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي لكنه سدد بجوار القائم الايسر (45+1).

واندفع فالنسيا بقوة مطلع الشوط الثاني وكاد خافي غيرا يفعلها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (50)، وتسديدة قوية زاحفة للارجنتيني أنتسو بارينيشيا من خارج المنطقة بين يدي حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك (52)، وأخرى للاعب ذاته فوق العارضة (54).

وأبعد أوبلاك رأسية رافا مير من مسافة قريبة الى ركنية (79).

ووجه البديل كوريا الضربة القاضية لأصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة (86).

وشدد فياريال الخناق على أتلتيك بلباو بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو المنقوص 1 0 سجله أيوسي بيريس (66) اثر تمريرة من أليكس باينا.

وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق اثر طرد مهاجمه خورخي دي فروتوس، وهو ما استغله الضيوف في الشوط الثاني وسجلوا هدف الفوز الثاني عشر هذا الموسم والرابع في المباريات الست الاخيرة التي لم يتذوقوا فيها طعم الخسارة.

وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل والذي يستضيف بلد الوليد الأحد، فيما مني رايو فايكانو بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس.

وبات رايو فايكانو مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز ريال مايوركا على مضيفه إشبيلية الإثنين في ختام المرحلة.

وتنفس إسبانيول الصعداء بفوز ثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله فرناندو كاليرو في الدقيقة 86.

وهو الفوز السابع لإسبانيول هذا الموسم فانفرد بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ليغانيس الذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد الأحد.

وابتعد إسبانيول بفارق أربع نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية مع صاحبي المركزين التاسع عشر والعشرين الاخير.

في المقابل، مني ألافيس بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.