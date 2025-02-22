ليفربول : بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، انتزع مانشستر يونايتد تعادلا ثمينا من ميدان إيفرتون 2 2 السبت، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، مستمرا في دوامة نتائجه السيئة بتحقيقه نقطة واحدة فقط في آخر ثلاث مراحل.

في المقابل، ورغم إضاعته انتصارا كان في المتناول، وصل إيفرتون إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، واستمرت فترته الإيجابية بقيادة الاسكتلندي ديفيد مويس بتجنبه الخسارة للمباراة السادسة تواليا في الدوري، محققا تعادلين وأربعة انتصارات.

سجّل بيتو من غينيا بيساو (19) والمالي عبدولاي دوكوريه (33) لإيفرتون، والبرتغالي برونو فرنانديش (72) والأوروغوياني مانويل أوغارتي (80) ليونايتد.

بدا إيفرتون أكثر رغبة وتصميما لافتتاح التسجيل، وسريعا هدّد بيتو مرمى الضيوف برأسية من مسافة قريبة، غير أن الكاميروني أندري أونانا منعه من التسجيل (6).

لكن الأخير وقف عاجزا أمام تسديدة المهاجم المتألق مؤخرا، فبعد معمعة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، لعب دوكوريه كرة بالرأس لم يجد بيتو صعوبة في إيداعها الشباك من مسافة قريبة (19).

ورفع بيتو رصيده إلى ستة أهداف في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكن المفارقة أنه أحرز خمسة منها في ست مباريات تحت قيادة مويس، مقابل هدف واحد فقط في 12 مباراة سابقة قبل تعيين المدرب الاسكتلندي.

وفي الدقيقة 33، انفرد الجناح جاك هاريسون وسدد كرة تصدى لها أونانا، فتابعها دوكوريه برأسية، مستغلا تباطؤ هاري ماغواير في تشتيتها (33).

وغاب يونايتد عن تشكيل الخطورة بشكل شبه كامل على مرمى جوردان بيكفورد في الشوط الأول، رغم مجهودات جناحه الدنماركي الشاب باتريك دورغو أكثر لاعبيه نشاطا وحيوية وعزما على إحداث الفارق.

وأقحم أموريم في الشوط الثاني الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بدلا من البرازيلي كازيميرو، سعيا منه لتنشيط منظومة فريقه الهجومية.

لكن ذلك لم يُحدث فارقا كبيرا، فبقي أداء الفريق باهتا، ولم ينجح بتقليص الفارق إلا عبر كرة ثابتة، من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء أسكنها فرنانديش في الزاوية الأرضية إلى يسار بيكفورد (72).

وكان لهدف تقليص الفارق مفعول السحر، فانقلبت أحوال الفريقين بشكل واضح ومالت الكفّة للضيوف.

ومن التسديدة الأولى ليونايتد من لعب مفتوح، أدرك أوغارتي التعادل بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة نفذها فرنانديش وهيّأها أمام الأوروغوياني أحد لاعبي إيفرتون (80).

وكاد البرتغالي يمنح انتصارا ثمينا للضيوف، لكن تسديدته من على مشارف منطقة الجزاء حوّلها بيكفورد إلى ركنية (89).