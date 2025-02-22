هيوستن : من المُبكر للغاية الحديث عن تأثير الجلطة الدموية التي يُعاني منها نجم كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، على مسيرته، لكن ساد تفاؤل معين الجمعة وهو اليوم التالي لإعلان مرضه.

وأعلن فريق فريق سان أنتونيو سبيرز الخميس أن الحالة التي يُعاني منها النجم الشاب لدوري أن بي ايه، شُخّصت بعد عودته من مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو.

ومن المتوقع غياب لاعب الارتكاز البالغ 21 عاما عن ما تبقى من الموسم المنتظم الذي ينتهي في منتصف نيسان/أبريل المقبل.

وقال الأسطورة شاكيل أونيل بطل أن بي ايه أربع مرات "أنا مرتاح لأنهم اكتشفوا الأمر مبكرا. وفقا لأطباء أصدقائي، هذا الأمر شائع بين الشبان ذوي البنية الجسدية الضخمة، لاسيّما طوال القامة (يبلغ طول ويمبانياما 2.21 م)، خاصة مع القفزات التي نقوم بها".

"مخاطر أقل"

ووفقا للطبيبة المتخصصة في الرياضة في عيادة دروو في باريس فيكتوريا تشايكوفسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، فإن الحالة التي يعاني منها لاعب كرة السلة الفرنسي "نادرة للغاية" لأنها تقع على مستوى كتفه الأيمن، في حين أن الجلطات الدموية العميقة تكون مرتكزة غالبا في الأطراف السفلية.

وتابعت أنه على صعيد الرياضيين من ذوي المستوى العالي، بإمكاننا الحديث عن "جلطة دموية بسبب الجهد" تظهر بعد سلسلة من المباريات والحصص التدريبية.

وأضافت "إن الخطر يكمن في انتقال الجلطة إلى الرئتين بشكل خاص، لذا يجب معالجتها. يجب أن يتم تسييل الدم حتى يذوب التجلّط"، لكن استخدام مضادات التخثر يمنع ميكانيكيا ممارسة الرياضات التي تتطلب احتكاكا بدنيا.

لذا، فإن الفرنسي لن يكون قادرا على اللعب خلال فترة علاجه بسبب خطر الإصابة بمشكلات مثل الانسداد الرئوي في حال انتقال الجلطة إلى رئتيه.

وأكملت "قد ينزف إذا تلقى ضربة على رأسه، وقد يُصاب بكدمة هائلة إذا تلقى ضربة في مكان آخر".

وتعرّض العديد من الرياضيين بالفعل لجلطات دموية، بما في ذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مثل أوسار تومسون لاعب ديترويت بيستونز، وبراندون إنغرام لاعب تورونتو رابتورز، وقد تمكن كلاهما من استئناف المسيرة الرياضية.

ومع ذلك، هناك حالة مقلقة، وهي حالة بطل أن بي ايه في مناسبتين مع فريق ميامي هيت، كريس بوش الذي اضطر إلى الاعتزال في حزيران/يونيو 2017 عن عمر يناهز 32 عاما بعدما تأثّر بهذه المشكلة في مناسبات عديدة.

وشُخّصت إصابة بوش بجلطة دموية في إحدى رئتيه، فاستُبعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم في شباط/فبراير 2015، ثم استُبعد مجددا حتى نهاية الموسم في شباط/فبراير 2016 بسبب جلطة في ساقه.

وفشل بوش بعد ذلك باجتياز فحص طبي بسبب مشكلات التجلُّط، فغاب عن موسم 2016 2017 كاملا، قبل اعتزاله في نهاية ذلك الموسم.

ويعتقد جرّاح الأوعية الدموية الذي أجرى عملية لإنغرام في 2019، هيو جيلابيرت، وهو أيضا أستاذ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (يو سي أل ايه)، في حديث مع مجلة سبورتس إلوستريتيد، أن وضع ويمبانياما "مختلف تماما" عما عانى منه بوش وفقا للمعلومات التي نُشرت.

وعلى عكس بوش، بحسب جيلابيرت، فإن الجلطة الدموية للفرنسي ليست في الساقين ولكن في الكتف "تُشكّل الجلطات على مستوى الكتف عادة مخاطر أقل وهي أصغر من تلك التي تصيب الساقين".

" لا بد أن يكون الأمر مخيفا"

يحتل سان أنتونيو سبيرز المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الغربية ويملك في رصيده 24 فوزا و30 خسارة، علما أن ساكرامنتو كينغز (28 28) يحتل المركز العاشر وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق الفاصل (بلاي إن)، فيما يحتل لوس أنجليس كليبرز (31 24) المركز السادس وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، في المنطقة الغربية.

وقال أسطورة أن بي ايه المعتزل تشارلز باركلي "أتمنى له صحة جيدة. لا بد أن يكون الأمر مخيفا عندما تتلقى خبرا من هذا النوع. هذا أمر سيئ لسبيرز وللدوري".

وضمّ سبيرز دي آرون فوكس في وقت سابق هذا الشهر، وكان يُنظر إليهم على أنهم تهديد صاعد في الدوري حتى إصابة ويمبانياما.

وقال فوكس "نتمنى له فقط أن يكون بصحة جيدة. سواء كان قادرا على لعب كرة السلة أم لا، نحن فقط نريده أن يكون بصحة جيدة".

واعتبر أنه لا يمكن تعويض مساهمات ويمبانياما الشاملة دفاعيا وهجوميا.