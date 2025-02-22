لوس انجليس : حافظ كليفلاند كافالييرز على صدارته لترتيب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه) وعزز صدارة المنطقة الشرقية، بعد فوزه الساحق الجمعة على ضيفه نيويورك نيكس ثالث الشرقية 142 105.

سجل نجمه دونوفان ميتشل 27 نقطة، وكان الأفضل بين ستة لاعبين من كليفلاند يسجلون عشر نقاط أو أكثر. أسقط خمس ثلاثيات من سبع محاولات، من أصل 19 ناجحة للفريق الفائز.

وتفوق كليفلاند (46 فوزا و10 خسارات) على ضيفه تحت السلة بواقع 66 نقطة مقابل 38، وفي الهجمات المرتدة بواقع 23 6، ليصل تقدمه في إحدى مراحل المباراة إلى 42 نقطة، في طريقه إلى تحقيق فوزه السادس تواليا.

وأضاف إيفان موبلي 21 نقطة وجاريت ألن 10 قبل أن يصاب الأخير بيده اليمنى في الربع الثالث.

وتعرض النجم الآخر داريوس غارلاند لسقطة قوية في الشوط الأول، إذ ارتطم رأسه بأرض الملعب، لكنه تابع المباراة.

ولدى الخاسر، سجل الموزع جايلن برانسون 16 من نقاطه الـ26 في الربع الأول، لكنه بقي صائما في الشوط الثاني، بعد أن تقدم كليفلاند 77 50 على الاستراحة.

كما سجل للخاسر الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 23 نقطة، لكن فريقه الذي يحتل المركز الثالث في الشرقية (37 فوزا و19 خسارة)، اخفق في تحقيق الفوز في مبارياته الست هذا الموسم أمام الفرق الثلاثة التي تمتلك أفضل رصيد في الدوري: كليفلاند وبوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

قال ميتشل "أعتقد أن الأهم كان فرض الإيقاع مبكرا"، معتبرا أن التصميم على الهيمنة لا علاقة له بفوز نيكس على كليفلاند قبل موسمين في الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، وإمكانية مواجهته مجددا هذا الموسم.