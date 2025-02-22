ابوظبي : توج البلجيكي تيم ميرلييه السبت بالمركز الأول للمرة الثانية توالياً، بعد فوزه بلقب المرحلة السادسة قبل الأخيرة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، فيما احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار بصدارة الترتيب العام.

وقطع دراج فريق سودال كويك ستيب مسافة المرحلة التي أقيمت في أبوظبي والبالغة 165 كلم، بزمن 3 ساعات و44 دقيقة و14 ثانية، متفوقاً بفارق السرعة النهائية على مواطنه جاسبر فيليبسن والإيطالي جوناثان ميلان.

وكان صاحب 32 عاماً فاز بالمرحلة الخامسة السريعة أيضاً في دبي، ليعزز رقمه كأكثر دراج فائز في طواف الإمارات بسبع مراحل منذ انطلاقه عام 2019.

وقال بطل أوروبا الذي يحتل المركز 77 في الترتيب العام، بعد تخطيه مطارديه عند خط النهاية "رأيت فجوة وانطلقت عبرها، ولقد نجح الأمر بشكل جيد، وأنا سعيد بفوزي مرتين هنا".

وبقيت صدارة الترتيب والقميص الأحمر في حوزة بوغاتشار الذي سيكون الأحد مع التحدي الأصعب، عندما يخوض في الختام منافسات المرحلة السابعة الجبلية لمسافة 176 والتي يتخللها الصعود إلى جبل حفيت.

ويتصدر دراج فريق الإمارات بزمن 19 ساعة و24 دقيقة و48 ثانية، بفارق 21 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينغ و27 عن الإسباني إيفان روميو.

وقال بطل طواف فرنسا ثلاث مرات "السباق يقام على أرض فريقي ومن الجيد أن ارتدي القميص الأحمر مجدداً".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) 3:44:14 ساعات

2 البلجيكي جاسبر فيليبسن (ألبيسين دسيونينك) التوقيت عينه

3 الإيطالي جوناثان ميلان (ليدل تريك) التوقيت عينه

4 ماكسيميليان فالشايد (جاكو العلا) التوقيت عينه

5 الهولندي فابيو جاكوبسن (بيكينيك بوست إن ال) التوقيت عينه

ترتيب الصدارة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 19:24:48 ساعة

2 البريطاني جوشوا تارلينغ (اينيوس غريناديرز) بفارق 21 ثانية

3 الإسباني إيفان روميو (موفيستار) بفارق 27 ث

4 النيوزيلنيدي فين فيشير بلاك (ريد بول بورا هانزغروهه) بفارق 28 ث