إيلاف من باريس: حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد سحب قرعة هذا الدور، الجمعة، حيث يترقب الملايين حول العالم مواجهات كسر العظم التي أسفرت عنها القرعة، وخاصة قمة الليفر والباريسي، والديربي المدريدي الأوريي بين الريال والجار العنيد أتلتيكو مدريد.

وقد جاءت نتيجة القرعة كالتالي:

كلوب بروج البلجيكي ضد أستون فيلا الإنجليزي

بوروسيا دورتموند الألماني ضد ليل الفرنسي

ريال مدريد الإسباني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني ضد باير ليفركوزن الألماني

أيندهوفن الهولندي ضد أرسنال الإنجليزي

فينورد الهولندي ضد إنتر ميلان الإيطالي

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ليفربول الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني.

وتاليا جدول مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا (توقيت السعودية):

ذهاب ثمن النهائي:

الثلاثاء 4 مارس

(20:45) كلوب بروج البلجيكي x أستون فيلا الإنجليزي

(23:00) أيندهوفن الهولندي x أرسنال الإنجليزي

(23:00) ريال مدريد الإسباني x أتلتيكو مدريد الإسباني

(23:00) بوروسيا دورتموند الألماني x ليل الفرنسي

– الأربعاء 5 مارس

(20:45) فينورد الهولندي x إنتر الإيطالي

(23:00) بنفيكا البرتغالي x برشلونة الإسباني

(23:00) باريس سان جيرمان الفرنسي x ليفربول الإنجليزي

(23:00) بايرن ميونخ الألماني x باير ليفركوزن الألماني.

إياب ثمن النهائي

– الثلاثاء 11 مارس

(20:45) برشلونة الإسباني x بنفيكا البرتغالي

(23:00) باير ليفركوزن الألماني x بايرن ميونخ الألماني

(23:00) إنتر الإيطالي x فينورد الهولندي

(23:00) ليفربول الإنجليزي x باريس سان جيرمان الفرنسي.

الأربعاء 12 مارس

(20:45) ليل الفرنسي x بوروسيا دورتموند الألماني

(23:00) أرسنال الإنجليزي x أيندهوفن الهولندي

(23:00) أستون فيلا الإنجليزي x كلوب بروج البلجيكي

(23:00) أتلتيكو مدريد الإسباني x ريال مدريد الإسباني.