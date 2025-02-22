مدريد : واصل برشلونة انتفاضته بفوز خامس تواليا عندما تغلب على مضيفه لاس بالماس 2 0 ورد الاعتبار لخسارته امامه 1 2 ذهابا وانفرد بصدارة الدوري الاسباني لكرة القدم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه الى البديلين داني أولمو (63) وفيران توريس (90+6) صاحبي الهدفين.

ورفع برشلونة رصيده الى 54 نقطة مستعيدا الصدارة بعد ساعتين من انتزاعها من قبل أتلتيكو مدريد إثر فوزه الكبير على مضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة.

وبات برشلونة الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك، يتفوق بفارق نقطة واحدة على الاخير وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي وشريكه السابق ريال مدريد حامل اللقب الذي يستضيف جيرونا الأحد.

وكان لاس بالماس البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لستيفان بايتشيتيتش المعار من ليفربول الانكليزي من خارج المنطقة، تصدى لها حارس المرمى البولندي فويتشيخ شتشيزني بصعوبة (2).

ورد برشلونة برأسية لهداف الليغا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مسافة قريبة فوق العارضة (4).

وتابع شتشيزني تألق بتصديه لتسديدة قوية للاعب برشلونة السابق ساندرو راميريس وابعدها الى ركنية (14) كاد المدافع ميكا مارمول يفعلها ويهز الشباك بتسديدة "على الطاير"، لمست المدافع الفرنسي جول كوندي وتحولت الى ركنية لم تثمر (15).

وجرب لاعب الوسط البرتو موليرو حظه بتسديدة عكسية مرت بجوار القائم الايسر لشتشيزني (26).

ورد القائد والجناح الدولي البرازيلي رافينيا بتسديدة من ركلة حرة مبارشة جانبية بين يدي حارس مرمى الفريق الكاتالوني السابق الدولي الهولندي ياسبر سيسليسن (28).

وكاد لامين جمال يفعلها عندما تهيأت امامه كرة داخل المنطقة من احد لاعبي اصحاب الارض فسددها بجوار القائم الايسر (32).

ومرر جمال كرة عرضية تابعها رافينيا برأسه بجوار القائم الايمن (61).

ونجح أولمو، بديل فيران لوبيس، في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة قادها بنفسه بعد تبادل الكرة مع جمال الذي هيأها له داخل المنطقة، فتلاعب بالمدافع أليكس سواريس وسددها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (63).

وكاد ساندرو يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (68)، رد عليه ليفاندوفسكي برأسية ضعيفة بين يدي سيليسن (70).

وسجل توريس، بديل جمال، الهدف الثاني عندما تلقى كرة من رافينيا داخل المنطقة فسددها قوية ارتدت من العارضة الى الشباك (90+5).

فوز بنكهة أرجنتينية

وعمق أتلتيكو مدريد جراح مضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة بنكهة أرجنتينية منتزعا المركز الثاني مؤقتا.

وسجل الارجنتينيان خوليان الفاريس (12 و30) رافعا رصيده الى تسعة أهداف على لائحة هدافي الدوري هذا الموسم والى 19 هدفا في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأنخل كوريا (86) الاهداف.

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الاخيرة (3 تعادلات وخسارة)، فرفع رصيده الى 53 نقطة متقدما عن جاره ريال مدريد.

في المقابل، مني فالنسيا بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والاولى بعد فوزين وتعادل واحد فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق أتلتيكو مدريد الأهم قبل ثلاثة أسابيع مهمة تشهد خوضه ثلاث مباريات خارج قواعده ضد برشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك، ثم أتلتيك بلباو السبت المقبل في الدوري وغريمه ريال مدريد في الرابع من آذار/مارس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل استضافته ايابا في 12 منه ثم استضافة برشلونة في 16 منه في الدوري، علما أنهما سيلتقيان في الثاني من نيسان/أبريل في اياب نصف نهائي الكأس.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل عندما مرر لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق أنطوان غريزمان كرة داخل المنطقة سددها المدافع البرازيلي صامويل لينو "على الطاير" من مسافة قريبة ارتدت من العارضة وارتطمت بألفاريس وتهيأت أمام جوليانو، نجل سيميوني مدرب الروخيبلانكوس، فهيأها إلى مواطنه الذي سددها داخل المرمى (12).

وعزز ألفاريس تقدم فريق العاصمة برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لغريزمان (30).

وأهدر ألفاريس فرصة الهاتريك من انفراد بالحارس الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي لكنه سدد بجوار القائم الايسر (45+1).

واندفع فالنسيا بقوة مطلع الشوط الثاني وكاد خافي غيرا يفعلها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (50)، وتسديدة قوية زاحفة للارجنتيني أنتسو بارينيشيا من خارج المنطقة بين يدي حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك (52)، وأخرى للاعب ذاته فوق العارضة (54).

وأبعد أوبلاك رأسية رافا مير من مسافة قريبة الى ركنية (79).

ووجه البديل كوريا الضربة القاضية لأصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة (86).

وشدد فياريال الخناق على أتلتيك بلباو بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو المنقوص 1 0 سجله أيوسي بيريس (66) اثر تمريرة من أليكس باينا.

وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق اثر طرد مهاجمه خورخي دي فروتوس، وهو ما استغله الضيوف في الشوط الثاني وسجلوا هدف الفوز الثاني عشر هذا الموسم والرابع في المباريات الست الاخيرة التي لم يتذوقوا فيها طعم الخسارة.

وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل والذي يستضيف بلد الوليد الأحد، فيما مني رايو فايكانو بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس.

وتنفس إسبانيول الصعداء بفوز ثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله فرناندو كاليرو في الدقيقة 86.