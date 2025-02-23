لوس انجليس : تعملق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش، الوافد الجديد الى صفوف لوس أنجليس ليكرز مسجلا 32 نقطة ليقود فريقه لوقف سلسلة إنتصارات مضيفه دنفر ناغتس التسعة بتغلبه عليه 123 100 السبت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

قدم دونتشيتش الذي خاض مباراته الرابعة بقميص ليكرز منذ انتقاله المدوي من دالاس مافريكس بصفقة تبادل عرضا رائعا حيث هيمن الضيوف على المباراة من البداية وحتى النهاية.

والى جانب دونتشيتش الذي أنهى اللقاء بـ 32 نقطة و10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، تخطى ثلاثة لاعبين آخرين عتبة العشرين نقطة للمرة الاولى هذا الموسم، فأحرز ليبرون جيمس 25 نقطة وأوستين ريفرز 23 والياباني روي هاشيمورا 21.

وفي لقاء آخر، أنهى فينيكس صنز سلسلة من أربع هزائم له بفوزه خارج أرضه على شيكاغو بولز 121 117.

وأنهى ديفن بوكر اللقاء بـ 29 نقطة فيما أضاف كيفن دورانت 27 وبرادلي بيل 25، ليعوض فينيكس تأخره بـ 13 نقطة مبكرا ويحقق فوزا عزز من خلاله رصيده الى 27 فوزا و29 خسارة في المنطقة الغربية.