لاهاي : عُيّن النجم السابق لمنتخب هولندا روبن فان بيرسي مدربا لفينورد الذي سبق أن لعب في صفوفه، ليغادر منصبه الحالي في نادي هيرنفين حيث تولى أول مهامه التدريبية، بحسب ما أعلن ثالث الدوري المحلي لكرة القدم.

ووقع الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي (50 هدفا و102 مباراة دولية) وابن الـ 41 عاما، عقدا حتى حزيران/يونيو 2027.

وسيخلف فان بيرسي الدنماركي براين بريسك الذي أقيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيستلم فان بيرسي فريقا لا يزال ينافس في مسابقة دوري أبطال اوروبا حيث يواجه انتر ميلان الايطالي في ثمن النهائي، فيما يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن أياكس المتصدر.