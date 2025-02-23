روما : أهدر نابولي فرصة العودة الى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد سقوطه المفاجئ امام مضيفه كومو 1 2 الاحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وأتاحت خسارة فريق المدرب أنتونيو كونتي، الفرصة أمام إنتر ميلان للاحتفاظ بالصدارة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن النادي الجنوبي عقب فوز الـ"نيراتسوري" على جنوى بهدف وحيد سجله الارجنتيني لاوتارو مارتينيس السبت.

وبعد أن تقدم كومو بفضل هدف عن طريق الخطأ من الكوسوفي أمير رحماني (7)، رد نابولي بفرض التعادل بعد عشر دقائق عبر جاكومو راسبادوري (17). لكن اصحاب الارض تمكنوا من انتزاع هدف قاتل وحاسم عبر الاسباني الشاب أساني دياو (77).

وعزز كومو الصاعد هذا الموسم الى "سيري آ" رصيده الى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيكون نابولي وإنتر امام موقعة مصيرية ومنتظرة السبت المقبل على أرض الاول.

واستهل نابولي اللقاء بطريقة سيئة بعد أن مرر رحماني الكرة عن طريق الخطأ داخل شباك فريقه فيما كان زميله الحارس أليكس ميريت متمركزا بعيدا عن مرماه (7).

ووجد النادي الجنوبي طريق العودة بادراكه التعادل بعد عشر دقائق فحسب عبر راسبادوري لكن بمساعدة من دفاع كومو الذي ارتكب هفوة قاتلة استفاد منها الدولي الايطالي للانقضاض على الكرة والتقدم ثم التسديد مباشرة في المرمى (17).

وفي ظل عجز الضيوف عن تسجيل هدف التقدم، جاء كلمة الفصل لأصحاب الأرض عبر دياو لاعب منتخب إسبانيا لما دون 21 عاما وصاحب الثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات، والخامس له منذ انضمامه الى فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس قادما من ريال بيتيس في كانون الثاني/يناير. وتلقى دياو تمريرة متقنة على مشارف المنطقة قبل أن يهيئها لنفسه ويطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس ميريت (77).

وتلقى نابولي خسارته الأولى في آخر 11 مباراة، لكنها تأتي في وقت حساس قبل 12 مرحلة على نهاية الدوري.

ويلتقي في وقت لاحق أتالانتا الثالث ومضيفه إمبولي، ويوفنتوس ومضيفه كالياري.