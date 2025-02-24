لوس انجليس : واصل كليفلاند كافاليرز وبوسطن سلتيكس حامل اللقب انتصاراتهما المتتالية فحقق الأول فوزه السابع بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 129 123، فيما حصد سلتيكس الخامس بإسقاطه ضيفه نيويورك نيكس 118 105، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، مدد كليفلاند كافاليرز، متصدر المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري (47 فوزا و10 هزائم)، سلسلة انتصاراته إلى سبعة بعد حسمه القمة النارية أمام غريزليز، ثاني المنطقة الغربية (37 فوزا و20 هزيمة).

وظلت نتيجة المباراة متقاربة حيث تغيرت 11 مرة دون فارق أكبر من 11 نقطة، ولكن بروح جيدة، كما تجلى ذلك خلال عناق نجم ممفيس جا مورانت للاعب كافالييرز جاريت ألن، بعد محاولة هجمة مرتدة فاشلة في الربع الأخير.

وقلَّص جارين جاكسون جونيور، أفضل مسجل في صفوف غريزليز (22 نقطة)، الفارق الى 3 نقاط قبل 42 ثانية من نهاية المباراة، لكنه أهدر رميتين حرتين حاسمتين، فتولى دونوفان ميتشل الذي سجل سلة ساحقة قبل دقيقة واحدة فقط من النهاية، مسؤولية هجوم أصحاب الأرض (33 نقطة مع ست تمريرات حاسمة)، بدعم جيد من إيفان موبلي (25 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة) والبديل تاي جيروم (26 نقطة بينها 15 نقطة في الربع الاخير).

وفي قمة المنطقة الشرقية، حسم سلتيكس الثاني مواجهته مع نيويورك نيكس الثالث بفوز سهل نسبيا 118 105.

لم يتقدم الضيوف بقيادة الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (24 نقطة و18 متابعة) وجايلن برونسون (22 نقطة) إلا في بداية المباراة قبل أن يعانوا من هجوم أخضر، حيث تقدم سلتيكس بفارق وصل إلى 27 نقطة في منتصف الربع الثالث.

ونجح نيويورك في تقليص الفارق الى أربع نقاط في بداية الربع الأخير، قبل أن ينتفض بوسطن بقيادة الثنائي جايسون تايتوم (25 نقطة، 10 متابعات، 9 تمريرات حاسمة) وجايلن براون (24 نقطة، 8 متابعات).

وانتزع أوكلاهوما سيتي، متصدر المنطقة الغربية، فوزا مثيرا من مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 130 123 بفضل 37 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة لنجمه الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر.

وتألق صانع الألعاب كيد كانينغهام مجددا بتسجيله 38 نقطة و7 متابعات و12 تمريرة حاسمة وقاد ديترويت بيستونز الى فوزه السادس تواليا، رغم المنافسة القوية التي واجهها من جانب أتلانتا هوكس (148 143) بقيادة تراي يونغ (38 نقطة و13 تمريرة حاسمة).

وهي المرة الأولى يحقق فيها ديترويت هذه السلسلة من الانتصارات المتتالية منذ عام 2015، حيث وصل إلى أدنى مستوياته في المواسم الأخيرة، وسجل الرقم القياسي السيئ في عدد الهزائم المتتالية (28) في العام الماضي.

ويحتل ديترويت حاليا المركز السادس في الشرق (31 26)، وهو في وضع جيد للعودة إلى الأدوار الإقصائية، بعد ست سنوات من ظهوره الأخير.