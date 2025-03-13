انديان ويلز : تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب الى نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزها على الصينية كينوين جينغ التاسعة 6 3 و6 3 الخميس في الدور ربع النهائي.

وتُواجه النجمة البولندية في الدور نصف النهائي الجمعة الفائزة بين ابنة الـ 17 عاما الروسية ميرا أندرييفا (11) والاوكرانية إيلينا سفيتولينا (23).

وقالت شفيونتيك "كانت مباراة غريبة مع كل هذه التوقفات وكل شيء، لكنني أردت أن أكون هادئة ومركزة حقا وأنا سعيدة أنني فعلت ذلك".

وتابعت "في أواخر المباراة، كانت الرياح قوية، وهو أمر جعل الامور صعبة للغاية. عندما تتبدل الظروف خلال المباراة، عليك ان تتأقلم سريعا وهذا ليس بأمر سهل".

وهيمنت شفيونتيك، بطلة نسختي 2022 و2024 والساعية كي تصبح أول لاعبة تحرز لقب هذه الدورة ثلاث مرات، على اللقاء منذ البداية وتقدمت 5 1 قبل أن تقوم جينغ بردة فعل متأخرة، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر في المجموعة الثانية.

وتوقفت المباراة لدقائق عدة بسبب الامطار الغزيرة، الا أن ذلك لم يؤثر على أداء البولندية التي حافظت على صلابتها ودقتها مقارنة بمنافستها التي ارتكبت العديد من الاخطاء.

ولم يسبق للبطلة الأولمبية جينغ أن تمكنت من الفوز على شفيونتيك سوى مرة واحدة في سبع مواجهات بينهما، وكان ذلك في الدور نصف النهائي من الالعاب الاولمبية في باريس الصيف الماضي.