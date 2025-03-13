تيرماس دي ريو هوندو : أكد بطل العالم لفئة "موتو جي بي" الإسباني خورخي مارتين الخميس غيابه أيضا عن جائزة الأميركيتين الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية المقررة في 30 آذار/مارس، وذلك بعدما سبق له الإعلان عن غيابه عن السباقين الأولين.

وقال الدراج الجديد لفريق أبريليا "أواجه مشكلة في التعافي بالسرعة التي أريدها. كنت أود التواجد في أوستن (جائزة الأميركيتين) لكني لن أتسابق هناك. ولا أعلم إن كنت سأتمكن من التواجد في قطر أيضا (الجولة الرابعة في 13 نيسان/أبريل). ما زال الوقت مبكرا (لتحديد ذلك)".

وتابع في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قبل الجولة الثانية المقررة نهاية الأسبوع الحالي في الأرجنتين "أود إجراء اختبار قبل العودة لشعوري بأني لست على ما يرام".

ويعاني ابن الـ27 عاما من كسور عدة نتيجة سقوط في 24 شباط/فبراير خلال حصة تدريبية في إسبانيا.

وتعرّض سائق دوكاتي براماك السابق لكسر في يده اليسرى وكعب قدمه، وذلك بعدما سبق له أيضا أن أصيب بكسور عدة خلال تجارب تحضيرية استعدادا للموسم الجديد في ماليزيا عندما سقط عن دراجته أبريليا في أوائل شباط/فبراير.

لا شك أنها خيبة أمل كبيرة للدراج الإسباني، لاسيما إذ طال غيابه عن الحلبات ما سيقلل من حظوظه في الاحتفاظ باللقب في ظل المنافسة الشرسة التي دخلها بقوة بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيس مع الفريق الرسمي للصانع الإيطالي دوكاتي، بإحرازه سباق السرعة (سبرينت) والسباق الرئيسي في الجولة الافتتاحية قبل أسبوعين في تايلاند.