باريس : استدعى المدرب ديدييه ديشان الخميس قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الغائب عن التشكيلة لمدة ستة أشهر، لمواجهة كرواتيا في ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ويعود آخر ظهور لمهاجم ريال مدريد الإسباني باللون الأزرق إلى التاسع من أيلول/سبتمبر 2024، عندما دخل كبديل ضد بلجيكا (2 0). منذ تلك المباراة، عانى مبابي من سلسلة من الانتكاسات داخل وخارج الملعب ولم يتم اختياره للمشاركة في المعسكرين التدريبيين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.

على الصعيد الرياضي، أخذ بطل العالم 2018 (26 عاما) الذي تردد في الانضمام إلى المنتخب الفرنسي في أيلول/سبتمبر، بعض الوقت ليثبت جدارته في ريال مدريد، في أعقاب نهاية معقدة جدا للموسم مع باريس سان جرمان وفشل تام في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

لكن كان عليه أيضًا التعامل مع الصدمات المرتبطة بتحقيق الاغتصاب الذي أجرته العدالة السويدية والذي استهدفه وفقًا للصحافة المحلية، وهي قضية ذات تداعيات عالمية بدأت في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وأغلقت النيابة العامة السويدية التي لم تذكر اسم مبابي مطلقا، التحقيق في كانون الأول/ديسمبر بسبب عدم كفاية الأدلة، مما أفسح الأفق في نهاية المطاف أمام المهاجم الذي عاد إلى أفضل حالاته بقميص ريال مدريد.

وسيعود مبابي إلى صفوف المنتخب الفرنسي رغم إصابته الطفيفة في الكاحل الثلاثاء استعدادا لمباراة فريقه امام جاره ومواطنه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 120 دقيقة كاملة الأربعاء، ونجح في تسجيل ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لفريقه الذي تأهل إلى ربع النهائي، بعد أن اقتنص ركلة جزاء خلال المباراة أهدرها زميله الدولي البرازيلي فينيسيوس.

وشهدت قائمة الـ24 لاعباً التي كشف عنها ديشان استدعاء مهاجم باريس سان جرمان الواعد ديزيريه دويه (19 عاماً) للمرة الأولى.

كما عاد الى التشكيلة كل من جناح باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه ولاعب وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني بعد غيابهما عن معكر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب الاصابة، فيما يغيب لاعب وسط اتحاد جدة السعودي نغولو كانتي بسبب إصابة طفيفة.

وتحل فرنسا ضيفة على كرواتيا في 20 الحالي ذهابا، قبل أن تستضيفها بعد ثلاثة أيام إيابا.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (رين)

الدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، لوكا ديني (أستون فيلا الإنكليزي)، ثيو هرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنكليزي)، جول كوندي (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار (إنتر ميلان الإيطالي)، وليام صاليبا (أرسنال الإنكليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

للوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني(ريال مدريد)، ماتيو غندوزي (لاتسيو الإيطالي)، مانو كونيه (روما الإيطالي)، أدريان رابيو (مرسيليا)، وارن زائير إيمري (باريس سان جرمان)