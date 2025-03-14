لندن : استدعى مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم الألماني توماس توخل مجددا المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط جوردان هندرسون إلى قائمة "الأسود الثلاثة"، لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا الأسبوع المقبل في مستهل التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وضم توخل إلى التشكيلة للمرة الأولى مدافعي أرسنال ونيوكاسل مايلز لويس سكيلي ودان بيرن.

وكان راشفورد (27 عاما) الذي يلعب مع أستون فيلا معارا من مانشستر يونايتد، ارتدى قميص أبطال مونديال 1966 للمرة الاخيرة قبل عام، ثم غاب بسبب تراجع مستواه ومشاكله مع "الشياطين الحمر".

أبعده المدرب البرتغالي روبن أموريم منذ وصوله إلى يونايتد عن الفريق، فقرر الرحيل إلى أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث استعاد مستواه وساهم في وصول فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية، بأربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات.

في المقابل، تعود آخر مباراة دولية للمخضرم هندرسون (34 عاما، 81 مباراة دولية) إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قبل انتقاله إلى السعودية في تجربة لم يكتب لها النجاح مع الاتفاق (خاض 19 مباراة فقط) ثم أياكس الهولندي، ليجد قائد ليفربول السابق نفسه خارج عرين "الأسود الثلاثة" خلال حقبتي المدربين السابقين غاريث ساوثغيت ولي كارسلي.

وتعتبر عودة هندرسون مفاجئة، في ضوء كفاحه من أجل استعادة مستواه منذ رحيله عن الـ"ريدز" قبل قرابة عامين.

كما غاب هندرسون وراشفورد عن النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا حين وصلت انكلترا إلى النهائي.

وكما كان متوقعا، حصل لويس سكيلي على أول استدعاء له، بعد تفجّر موهبته مع أرسنال في سن الـ 18 عاما.

وبخلاف مدافع "المدفعجية"، يصل بيرن إلى نهاية مسيرته لكنه كوفئ في سن الـ 32 عاما بسبب ثبات مستواه.

واستدعى توخل أيضا مدافع تشلسي ريس جيمس والظهير كايل ووكر (34 عاما)، المعار من مانشستر سيتي إلى ميلان الإيطالي، لكنه لم يستدع زميله السابق في سيتي جاك غريليش.

ويستهل توخل الذي تسلّم مهامه الفنية في كانون الثاني/يناير استحقاقه الرسمي الاول مع انكلترا ضمن تصفيات مونديال 2026 بمواجهة ألبانيا الجمعة، وبعدها لاتفيا على ملعب ويمبلي في 24 الشهر الحالي.

يعتبر توخل ثالث مدرب غير بريطاني يشرف على المنتخب الانكليزي، بعد الإيطالي فابيو كابيلو والراحل السويدي سفن غوران إريكسون.

تم التعاقد مع مدرب بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي السابق لخلافة ساوثغيت الذي تخلى عن مهامه بعد خسارة انكلترا نهائي أوروبا أمام إسبانيا 1 2، وذلك للمرة الثانية تواليا بعد الهزيمة أيضا أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النسخة ما قبل الماضية.

في ما يلي التشكيلة:

لحراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (ساوثمبتون) وجيمس ترافورد (بيرنلي)

للدفاع: دان بيرن وتيمو ليفرامينتو (نيوكاسل)، ليفي كولويل وريس جيمس (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل ووكر (ميلان الإيطالي)

للوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (أياكس الهولندي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)