إيلاف من مدريد: كشف برنامج "Espejo Público" على قناة "Antena 3" عن صور لم تنشر سابقا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعود إلى فترة لعبه في إسبانيا، وتجمعه بشريكته الحالية جورجينا رودريغيز.

يعيش الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، حياة مستقرة منذ سنوات مع شريكته الحالية عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، والتي ارتبط بها منذ العام 2016، حين كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.



صور مثيرة لكريستيانو وجورجينا



ولكن الصور التي التقطها المصور الصحفي راؤول غارسيا للنجم رونالدو وجورجينا أثارت تفاعلا واسعا.

وأكد برنامج "Espejo Público" الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة سوزانا جريسو، أنها كانت ستحدث "فضيحة عالمية" لو تم نشرها في ذلك الوقت.

قالت جريسو خلال البرنامج: "هذه الصورة، لو نشرت آنذاك، لكانت ستثير جدلا واسعا عالميا، بالنظر إلى راتبه الكبير في ريال مدريد، لو كان يعرف عنه السهر واللهو، لكان الأمر سيشغل وسائل الإعلام الدولية لفترة طويلة".

ورغم أن تفاصيل الصور لم تكشف بالكامل خلال البث، إلا أن الحديث حولها أعاد الجدل حول حياة رونالدو الخاصة خلال مسيرته في ريال مدريد.

فمنذ انضمامه إلى النادي الإسباني في عام 2009 وحتى رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018، كانت حياة النجم البرتغالي تحت المجهر باستمرار، وسط تساؤلات عن كيفية إدارته لحياته الشخصية والمهنية.

وقد حقق النجم البرتغالي العديد من الألقاب مع ريال مدريد وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018 بعد أنباء حول خلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي حول تجديد عقده.

لم تمضِ ساعات على بث البرنامج حتى بدأت ردود الأفعال تتوالى، إذ انقسمت الآراء بين من يرى أن هذه الصور لا تعني شيئا في الوقت الحالي، وبين من يعتقد أنها قد تفتح بابا جديدا للتحدث عن فترة رونالدو في ريال مدريد.