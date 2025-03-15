انديان ويلز : فجرت موهبة التنس الصاعدة بسرعة صاروخية، الروسية ميرا أندرييفا، مفاجأة جديدة وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة لقب دورة إنديان ويلز الأميركية للألف، من الدور نصف النهائي، ضاربة موعدا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا.

وتخطف أندرييفا، البالغة 17 عاما فقط، الأنظار خصوصا بعدما أصبحت في شباط/فبراير أصغر متوجة بإحدى دورات الألف، في دبي.

وفيما كانت شفيونتيك لا تقهر في الأدوار الأولى من الدورة التي أحرزت لقبها مرتين وتطمح بأن تصبح أول لاعبة تتوج ثلاث مرات في صحراء كاليفورنيا، أوقفتها أندرييفا بثلاث مجموعات 7 6 (7 1)، 1 6، 6 3.

قبل المباراة، لم تخسر شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا راهنا وأولى سابقا، أية مجموعة منذ 2023، كما لم تمنح خصماتها أكثر من 12 شوطا في 4 مباريات هذه السنة.

انتزعت منها الروسية 14 شوطا في المباراة، وحصدت فوزا بالغ الاهمية في كاليفورنيا.

ابنة مدينة كراسنويارسك التي انتقلت إلى كان الفرنسية من أجل خوض التمارين في مركز جان رينيه لينار، كسرت ارسال خصمتها وتقدمت 5 4 في المجموعة الأولى، قبل أن تخسر ارسالها، لكنها أظهرت نجاعتها في الشوط الفاصل (تاي بريك).

شرحت في مؤتمر صحافي "لا أعرف لماذا رغبت بأن أخوض الشوط الفاصل وكأنه الأخير في حياتي".

"أكثر شراسة"

هدأ إيقاع المراهقة الروسية في المجموعة الثانية، فتراجعت نتيجة اللعب الجيد من العمق لشفيونتيك وتقدمها الناجع على الشبكة، في ظل محاولات مدربتها البطلة الإسبانية السابقة كونشيتا مارتينيس لحثها على تقديم الأفضل.

في المجموعة الثالثة، شنت أندرييفا هجوما وتقدمت 2 0 "قررت عدم تغيير طريقة لعبي كثيرا، بل أن أكون أكثر شراسة قليلا. شعرت أيضا بأني قادرة على تمالك أعصابي".

تغيرت بوصلة المباراة مع ارتكاب شفيونتيك أخطاء أكثر وسط صلابة خصمتها التي حققت فوزها الثاني على البولندية، بعد ربع نهائي دورة دبي.

وباتت أندرييفا التي ستبلغ الثامنة عشرة في 29 نيسان/أبريل، أصغر متأهلة إلى نهائي إنديان ويلز منذ البلجيكية كيم كليسترز في 2001.

في اسوأ الأحوال، ستصعد الإثنين إلى المركز الثامن عالميا، وهو الأفضل في مسيرتها الشابة، وقد تصعد إلى المركز السادس بحال فوها في نهائي الأحد.

لكن كي يحصل ذلك، عليها التغلب على المصنفة أولى عالميا سابالينكا التي قدمت أداء رائعا في نصف النهائي الثاني.

"لا شيء أخسره"

سحقت سابالينكا الأميركية ماديسون كيز 6 0، 6 1 في 51 دقيقة فقط، فثأرت لخسارتها أمامها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

قالت البيلاروسية التي حرمتها كيز من أن تحرز لقبا ثالثا على التوالي في ملبورن "كنت راغبة جدا بهذا الثأر، لذا بقيت مركزة. أعتقد اني خضت مباراة جيدة من الناحية التكتيكية. لعبت جيدا منذ البداية، وفَقَدَت إيقاعها دون أن تتمكن من تقديم أفضل مستوى لها. لهذا السبب انتهت المباراة بسرعة".

تابعت سابالينكا (26 عاما) التي لم يؤثر عليها البرد والرياح في الملعب الرئيس "مباراة بطولة أستراليا كانت مؤلمة للغاية بالنسبة الي، وكنت بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي بعد ذلك.. كنت متعطشة لتحقيق هذا الفوز على ماديسون".

فوز ساحق على كيز التي كانت تحقق نتائج مميزة مع 16 انتصارا متتاليا هذا الموسم، بعد تتويجها في أديلايد وملبورن حيث أحرزت أول بطولة كبرى في مسيرتها.

وكانت أندرييفا خسرت مرتين أمام سابالينكا هذه السنة، في نصف نهائي دورة بريزبين (500) بنتيجة 6 3، 6 2، ثم ثمن نهائي بطولة أستراليا في ملبورن (6 1، 6 2).

قالت الروسية "يمكنني القول إنها قتلتني، خصوصا في ملبورن. سأحاول أن أثأر منها، لا شيء لدي لأخسره. أعتقد ان المباراة ستكون مسلية، مع الكثير من الكرات الفائزة".