باريس : فرط نيس بتقدمه وتعادل مع ضيفه أوكسير بهدف لمثله الجمعة في الوقت القاتل، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل المهاجم العاجي الدولي إيفان غيسان هدف نيس في الدقيقة 37، رافعا رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 11 هدفا.

وأدرك المهاجم البديل فلوريان أييه التعادل (90+4)، بعد أن طُرد مدافع نيس ميلفان بارد ببطاقة حمراء مباشرة (87).

هذا الهدف الأول لأييه في الدوري بعد 17 مباراة ماضية أغلبها شارك فيها من مقاعد الاحتياط حيث جلس في المباريات الثلاث الماضية.

وكان يمكن لنيس أن يعزز مركزه الثالث بـ49 نقطة، بفارق هدفين عن مرسيليا الثاني الذي يواجه باريس سان جرمان المتصدر في الكلاسيكو في قمة المرحلة، لكنه اكتفى بـ47 نقطة حيث بات من الممكن لكل من موناكو وليل (44 نقطة) الوصول إليه.

تخوض مجموعة فرق منافسة شرسة على المقاعد الأوروبية، من بينها نيس وموناكو وليل، كما ليون (42 نقطة).

باستثناء ليون الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث سيواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي، لا تخوض الفرق الثلاثة الأخرى مسابقات أوروبية، بعد أن ودع موناكو من دوري الأبطال ونيس من الدوري الأوروبي.