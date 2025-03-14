مدريد : استدعي مدافع ريال مدريد الشاب راوول أسنسيو، الجمعة، للمرة الأولى الى تشكيلة المنتخب الإسباني بطل أوروبا، لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الذي يحمل لقبه.

ومنح المدرب لويس دي لا فوينتي اللاعبَين أسنسيو (22 عاما) ومدافع برشلونة إينيغو مارتينيس (33 عاما ومباراة دولية واحدة) دعوة الى تشكيلة من 26 لاعبا، في ظل غياب المدافعين أيمريك لابورت وداني فيفيان بداعي الاصابة.

وفي ظل غياب لاعب الوسط رودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، استُدعي مارتن سوبيمندي ومارك كاسادو في الوسط الى جانب بيدري، أليكس بايينا، فابيان رويس وميكيل ميرينو.

وتقدم المهاجم المخضرم ألفارو موراتا المُعار من ميلان الايطالي الى غلطة سراي التركي هجوم "لا روخا" الذي ضم أيضا الشابَين المتألقَين لامين جمال ونيكو وليامس.

وتخوض إسبانيا بطلة "يورو 2024" وحاملة لقب دوري الأمم الاوروبية مباراة الذهاب في 20 الحالي في روتردام، قبل أن تستضيف الإياب بعد ثلاثة أيام في فالنسيا.

في ما يلي التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)

الدفاع: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، إينيغو مارتينيس، باو كوبارسي (برشلونة)، بيدرو بورو (توتنهام الانكليزي)، روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، راوول أسنسيو (ريال مدريد)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشلسي الإنكليزي)

الوسط: مارتن سوبيمندي (ريال سوسييداد)، مارك كاسادو، بيدري (برشلونة)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، ميكيل ميرينو (أرسنال الانكليزي)، أليكس بايينا (فياريال)