إيلاف من القاهرة: وسط اهتمام لم يسبق له مثيل بصفقة انتقال لاعب من صفوف الزمالك إلى الغريم التاريخي الأهلي، انفجرت بصورة مفاجئة مساء السبت أنباء عن توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للنادي الأهلي، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجاناً لأي فريق.

وتفيد متابعات "إيلاف" في القاهرة أن زيزو لم يوقع للأهلي، والأنباء المتداولة بقوة خلال الساعات الماضية لا صحة لها، ولازالت أولوية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الزمالك، خاصة أنه يرغب في أن يصبح أحد أساطير النادي الأبيض، والهداف التاريخي له، والعمل به بعد الاعتزال، إلا أنه ينتظر تقديره ماليا بالصورة المناسبة، فقد طلب 80 مليون جنيه عن كل موسم، فيما عرض الزمالك عليه 40 مليون فقط من أجل تمديد عقده.

تسريب للتعتيم على الفضيحة

كما تؤكد "إيلاف" أن تسريب خبر توقيع زيزو للأهلي الهدف منه التعتيم على فضيحة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري المصري، ومحاولة صرف نظر الجماهير الغاضبة.

كما أن زيزو لديه أولويات واضحة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تمديد عقده مع الزمالك، بعد التوصل إلى صيغة مالية مناسبة، أما ثاني الأولويات فهي الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية لتلبية طموحاته المالية، وفي حال لم يتم تمديد عقده مع الزمالك، ولم يحترف خليجياً، فسوف يفكر في عرض الأهلي، خاصة أن النادي الأهلي مستقر مالياً، فضلاً عن أنه سوف يمنح زيزو فرصة المشاركة في مونديال الأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

جلسة مع اللاعب

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو سيتم عقد جلسة معه عقب العودة من معسكر منتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كان يخوض مباراة دولية في تصفيات المونديال مع المنتخب المصري ضد إثيوبيا، والتي أقيمت في المغرب.

وسيتم حسم الموقف النهائي بشأنه، وسيصدر النادي بيان، لتوضيح كافة المفاوضات الخاصة بهذا الملف كاملاً والمبلغ الذي تم عرضه ورد اللاعب ووالده.