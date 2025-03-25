لندن : اقترب الدولي الانكليزي ترانت ألكسندر أرنولد من الانتقال الى صفوف ريال مدريد بطل إسبانيا عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم مع ليفربول، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية بريطانية الثلاثاء.

وارتبط اسم المدافع البالغ 26 عاما منذ فترة بالإنتقال إلى برنبايو بصفقة مجانية، ويبدو أن المحادثات بين إدارة "النادي الملكي" وإبن الـ 26 عاما قد حققت تقدما كبيرا.

وأصبح الدولي الانكليزي الذي بدأ مسيرته في ليفربول منذ أن كان ناشئا واستمر في صفوفه لأكثر من عقدين من الزمن، قادرا على الدخول في مفاوضات مع أي ناد منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وخاض ألكسندر أرنولد مباراته الأولى بقميص "ريدز" بسن الـ 18 في عام 2016.

وفاز الظهير الأيمن بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الانكليزي وكأس انكلترا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، وهو في طريقه للظفر بلقب برميرليغ للمرة الثانية في مسيرته هذا الموسم حيث يتصدر فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين بارزين لليفربول تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، حيث لا يزال الغموض يخيم على مستقبل المهاجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويغيب ألكسندر أرنولد في الفترة الحالية بسبب إصابة في الكاحل، فلم يكن حاضرا مع فريقه خلال الخسارة امام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة في وقت سابق من هذا الشهر.