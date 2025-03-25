سيول : انتزع الأردن نقطة ثمينة من أرض كوريا الجنوبية بالتعادل معها 1 1 الثلاثاء في سيول، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثامنة من تصفيات قارة اسيا المؤهلة الى مونديال 2026 في كرة القدم.

تقدمت كوريا عبر لي جاي سونغ بعد مرور 5 دقائق مترجمة تفوقها، وعادل الأردن عن طريق محمود مرضي (30).

ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها في صدارة المجموعة الى 16 نقطة بعد تعادل ثالث تواليا، مقابل 13 للأردن و12 للعراق الذي يلتقي فلسطين (3) لاحقا. وتضم المجموعة أيضا الكويت (5) وعمان (7) اللذين يلعبان لاحقا أيضا.

وفيما يخوض الأردن مبارتيه المقبلتين ضد عمان والعراق، يأمل في التأهل للمرة الأولى بتاريخه إلى كأس العالم.

ويضمن بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث تأهله مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الثالث والرابع لدور رابع يتأهل عنه منتخبان إضافيان.

بدأت كوريا المباراة بالضغط على مرمى الأردن وصيف كأس آسيا الأخيرة في قطر وأثمر ضغطها هدفا مبكرا، عندما رفع قائدها هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الانكليزي ركنية تابعها لي جاي سونغ لاعب ماينتس الألماني من مسافة قريبة داخل شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى.

وكاد بارك يونغ وو يضاعف النتيجة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة ضعيفة بعيدة عن المرمى (25).

واعتمد المنتخب الأردني كعادته على المرتدات المعاكسة بفضل سرعة مهاجميه موسى التعمري (رين الفرنسي) ويزن النعيمات، ومن تسديدة قوية للتعمري وصلت الكرة داخل المنطقة إلى محمود مرضي، فصوبها ارتطمت باحد مدافعي كوريا وتابعت طريقها نحو زاوية المرمى (30).

وأهدر المنتخب الكوري فرصة جيدة للتقدم مجددا عندما استغل سون خطأ لدفاع الأردن ومرر كرة وضعت هي تشان هوانغ في انفراد تام بالحارس أبو ليلى الذي تصدى للكرة وأبعدها لركنية (36)، تبعها هوانغ ان بيوم بتسديدة علت العارضة (37)، رد عليها مرضي بكرة ضعيفة بأحضان الحارس (40).

عاد المنتخب الكوري للسيطرة والاستحواذ على الكرة والضغط على مرمى أبو ليلى مع بداية الشوط الثاني لكن بدون خطورة، وكاد النعيمات يخطف التقدم خلافا لمجريات اللعب لكنه اطاح الكرة فوق المرمى الكوري مهدرا فرصة ثمينة للتقدم (51).