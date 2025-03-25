لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثالثة تواليا بسقوطه أمام أورلاندو ماجيك 106 118 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وساهم الثنائي الألماني فرانتس فاغنر وبابلو بانشيرو بفوز أورلاندو بتسجيلهما 32 و30 نقطة تواليا، في المقابل، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 24.

وكان ليكرز سقط أيضا في آخر مباراتين له أمام ميلووكي باكس وشيكاغو بولز وذلك بعد ثمانية انتصارات تواليا.

ودخل ليكرز المباراة وهو يأمل ان يساهم الثلاثي المؤلف من دونتشيتش وجيمس والياباني روي هاشيمورا في تحقيق سلسلة من الانتصارات لكن ذلك لم يتحقق.

واعتبر دونتشيتش بأنه يتعين على ليكرز استعادة الزخم الذي تحلى به الفريق خلال سلسلة الانتصارات الثمانية تواليا والتي جعلت الفريق يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية قبل ان يتراجع حاليا الى المركز الرابع برصيد 43 فوزا مقابل 23 خسارة.

وقال دونتشيتش المنتقل منتصف الموسم الى ليكرز قادما من دالاس مافريكس "لعبنا بطريقة بدنية وقدمنا أداء جيدا في الدفاع لكننا تراخينا بعض الشيء ولا نستطيع القيام بذلك في الوقت الحالي".

وكانت نقطة التحول في المباراة في الربع الثالث الذي أنهاه أورلاندو 34 18 بعد ان كانت النتيجة متقاربة في الربعين الاول والثاني.

وتغلب شيكاغو بولز على دنفر ناغتس 129 119 بفضل 26 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة لجوش غيدي بالاضافة الى تخطي 6 لاعبين حاجز ال10 نقاط في صفوفه.

ونجح شيكاغو في قلب تخلفه بفارق 13 نقطة في مطلع المباراة ليخرج فائزا.

وعانى ناغتس من غياب نجميه الصربي نيكولا يوكيتش وأرون غوردون بداعي الاصابة.

في المقابل، حقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي فوزه السادس تواليا بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 113 95.

وسجل نجم بوسطن جيسون تايتوم 25 نقطة ونجح في 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة قبل ان يخرج مصابا في كاحله في الربع الثالث.

وقاد لاعب انديانا بيسرز تايريز هاليبرتون فريقه الى تحقيق الفوز على مينيسوتا تمبروولفز بتسجيله 24 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة ليحقق فوزه الخامس تواليا، واضاف زميله أوبي توبين 20 نقطة بينها ست رميات ثلاثية.

وتغلب فينيكس صنز على ميلووكي باكس 108 106. وكان المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجل في فينيكس مع 38 نقطة، في حين كان اليوناني يانيس انتيكونمبو الأفضل في صفوف باكس مع 31 نقطة.