ميامي : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا الدور ربع النهائي من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب وذلك للمرة الاولى منذ عام 2016، بفوزه السهل على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 2 و6 2.

وأدت سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار إلى توقف منافسات الثلاثاء لقرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وفي سن الـ 37 عاما، استعاد ديوكوفيتش المصنف رابعا في الدورة مستواه في ميامي بعد خروجه المخيب من مباراتيه الاوليين في الدوحة في شباط/فبراير وإنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كاليفورنيا.

ولم يصل الصربي، المتوج باللقب 6 مرات، عن الدور ربع النهائي في ميامي منذ فوزه الاخير باللقب عام 2016.

كما بات على بُعد 3 مباريات للفوز بلقبه الـ 100 في مسيرته حيث سيواجه في ربع النهائي الأميركي سيباستيان كوردا (24) الفائز على المخضرم الفرنسي غايل مونفيس 6 4 و2 6 و6 4 في مباراة توقفت مرات عدة بسبب الامطار.

وكان كوردا أعلن انسحابه من فئة الزوجي من أجل علاج آلام في المعصم.

استهل موزيتي الخامس عشر المباراة بشكل مثالي فتقدم 2 0، قبل أن يخسر 9 أشواط تواليا في حين بدا "دجوكو" واثقا من ضرباته وحاسما، لينهي اللقاء في ساعة و22 دقيقة.

قال ديوكوفيتش المتوّج بـ 24 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام "كان الأمر صعبا، خاصة في أول 7 أو 8 أشواط. لكنني أعتقد أن كسر إرسال منافسي لفرض التعادل 2 2، ثم التقدم 4 2 مجددا، كانتا لحظتين حاسمتين قلبتا موازين المباراة رأسا على عقب".

وبدعم كبير من الجالية الأرجنتينية في الولايات المتحدة، فاز فرانسيسكو سيروندولو على النروجي كاسبر رود السادس عالميا 6 4 و6 2، على أن يواجه في ربع النهائي البلغاري غريغور ديميتروف الذي تغلب على الأميركي براندون ناكاشيما 6 4 و7 5.

في دورة السيدات الألف نقطة، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى إلى نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على الصينية جنغ تشينوين 6 2 و7 5.

وهي المرة السادسة تواليا التي تحسم فيها سابالينكا المواجهة بينها وبين البطلة ألاولمبية لصالحها، لتبلغ المربع الذهبي.