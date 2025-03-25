روما : خضع مهاجم روما سابع ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ الأيسر، وفقا لما أعلنه ناديه الثلاثاء.

وجاء في بيان مقتضب لروما "خضع باولو ديبالا لعملية جراحية هذا الثلاثاء وتمت بنجاح تام".

وأضاف البيان "سيبدأ باولو في الأيام المقبلة فترة إعادة التأهيل في مركز تدريب تريغوريا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان بطل العالم 2022 تعرض لإصابة في العضلة نصف الوترية للفخذ الأيسر خلال الفوز على كالياري 1 0 في المرحلة 29 من الدوري الإيطالي في منتصف آذار/مارس.

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن المهاجم الذي سجل ثمانية أهداف هذا الموسم، من بينها ستة في الدوري، لن يعود للعب هذا الموسم، وهي معلومة لم يؤكدها روما حتى الآن.

ويُعد فريق العاصمة الأكثر تألقا في الدوري حاليا، حيث حقق ستة انتصارات متتالية ولم يُهزم في 13 مباراة.