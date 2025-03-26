لوس انجليس : تدرس رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) مشروعا لإطلاق دوري جديد في أوروبا قد يصل عدد الفرق المشاركة فيه إلى عشرة، وذلك وفق ما أكد مصدر الثلاثاء.

وأفاد موقع "سبورتيكو" لأخبار الأعمال في الرياضة بأن مالكي أندية "أن بي أيه" سيدرسون خطة تشمل من ثمانية إلى عشرة فرق، بينها ما يصل إلى أربعة فرق تشارك حاليا في الدوري الأوروبي (يوروليغ) الذي يعتبر أكبر مسابقة للأندية في القارة العجوز.

وكشف "سبورتيكو"، نقلا عن مصدر مطلع على الخطط، أن الدوري المقترح سيضم أيضا فرقا جديدة في مدن مثل لندن وباريس، في مشروع قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار.

وصرح متحدث باسم "أن بي أيه" لوكالة فرانس برس أن الرابطة ستنظر في مسألة الدوري الأوروبي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن أي مسابقة جديدة ستُطلق "بالشراكة" مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وقال المتحدث إنه في اجتماع لمجلس مالكي الأندية هذا الأسبوع "ستقدم الرابطة تقريرا عن استكشافها لدوري كرة سلة جديد للرجال في أوروبا، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة".

انتشرت شائعاتٌ منذ أشهر عدة حول رغبة "أن بي أيه" في الانخراط بدور أكبر في كرة السلة الأوروبية، وقال نائب مفوض الدوري مارك تايتوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنه توجد "فرصة غير مستغلة" لتنمية هذه الرياضة في المنطقة.

وقال تايتوم في مؤتمرٍ صحافي عبر الهاتف "لا شك في أني أعتقد بوجود فرصة لاستمرار نمو لعبة كرة السلة في أوروبا"، مضيفا "كما تعلمون، ما نركز عليه حقا هو العمل مع الاتحاد الدولي لكرة السلة وشركائنا في أوروبا للاستفادة من هذه الفرصة غير المستغلة من أجل مواصلة تنمية لعبة كرة السلة هناك".

وأشار تايتوم إلى أنه على الرغم من شعبية كرة السلة في أوروبا، إلا أن حصتها من السوق التجارية "أقل من 1 بالمئة"، مضيفا "بالتالي، نعتقد أن هناك فرصة لوضع نموذج أفضل لكرة السلة الأوروبية".

وأفاد "سبورتيكو" بأنه على الرغم من عدم تحديد موعد للتصويت الرسمي على مقترح الدوري الأوروبي خلال اجتماعات هذا الأسبوع في نيويورك، إلا أنه يمكن لمالكي الفرق التصويت على الخطة "في أي وقت".