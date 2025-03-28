مكسيكو : مثل لاعب كرة القدم الدولي السابق عضو الكونغرس كواوتيموك بلانكو أمام مكتب المدعي العام للرد على اتهام بالعنف الجنسي في قضية اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت أخته غير الشقيقة نيديا بلانكو لاعب خط الوسط الدولي السابق البالغ حاليا 52 عاما وكان حاكما سابقا لولاية موريلوس (2018 2024)، بـ "محاولة اغتصاب".

ووصل بلانكو طواعية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي الخميس، كما اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم خلال مؤتمر صحافي عقدته صباحا.

واستنكر بلانكو، عضو حزب مورينا اليساري الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، "الانتقام السياسي" أمام الصحافة.

وكانت النيابة العامة في ولاية موريلوس (وسط المكسيك)، حيث وقعت الحادثة المزعومة في كانون الأول/ديسمبر 2023، قدّمت طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته أمام القضاء.

ورفض النواب الطلب خلال جلسة برلمانية ساخنة الأربعاء. لكن بعض النواب من حزب مورينا والأحزاب المتحالفة معه طالبوا بلانكو بالرد على الاتهامات.

وانتقدت شينباوم صباح الخميس الطريقة التي تم بها إجراء التحقيق لكنها قالت إنه يجب أن يستمر.

وقالت "سيكون من الجيد جدا، على سبيل المثال، أن يشهد كواوتيموك بلانكو أمام المدعي العام". في المقابل، دعت جماعات نسوية إلى تنظيم مظاهرة السبت للمطالبة برفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته.