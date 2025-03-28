برشلونة : تخلو خزائن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم على الرغم من مسيرة مثقلة بالانجازات في "الليغا"، في حين تبدو حظوظه في خطر عندما يحل فريقه ضيفا على إسبانيول السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.

يزور رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مقاطعة كاتالونيا وهم يدركون عدم امتلاكهم ترف اهدار أي نقطة في سباق اللقب، حيث يحتلون المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق 7 عن برشلونة المتصدر واثنتين عن الجار اللدود ريال في المركز الثاني، وذلك قبل 10 جولات من النهاية.

ينتهي عقد غريزمان الذي بلغ الأسبوع الماضي سن الـ 34 عاما، في عام 2026، ولكن رغم ذلك تحوم الشكوك حيال مستقبله في ملعب "ميتروبوليتانو" اذ تربطه الشائعات بانتقال محتمل إلى الدوري الأميركي.

"جوهر أتلتيكو مدريد"

قال رئيس النادي إنريكي سيريسو "أنطوان لاعب رائع، وشخص عظيم، وهو جوهر أتلتيكو مدريد".

وأضاف "تربطنا صداقة وطيدة وعلاقة رائعة بغريزمان، وسيفعل ما يشاء، سيتخذ قرار البقاء هنا أو الرحيل، فالأمر يعود له وحده".

فاز المهاجم الفرنسي بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع أتلتيكو عام 2018 وكأس الملك مع برشلونة عام 2021، لكن لم ينجح في رفع كأس الدوري في مسيرته اذ فوّت على نفسه هذه الفرصة مع "روخيبلانكوس" قبل 4 أعوام بعدما قرر المغادرة للالتحاق بصفوف عملاق كاتالونيا.

وكان "غريزو" انتقل إلى العاصمة مدريد في تموز/يوليو 2014 قادما من ريال سوسييداد، مباشرة بعد فوز أتلتيكو بلقب الدوري للمرة الاولى باشراف مدربه سيميوني.

وبين هاتين الفترتين مع أتلتيكو، سجل غريزمان 197 هدفا في 431 مباراة، ما جعله الهداف التاريخي للنادي والسابع من حيث عدد المباريات.

قال رودريغو ريكيلمي لاعب وسط أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع "هو شخص مميز، بالنظر إلى شخصيته، فهو طبيعي جدا، مبتسم دائما، ولطيف دائما مع الناس".

وأضاف "أعتقد أنه مثال واضح على من يجب أن يقتدي به الناس".

ويصارع أتلتيكو على جبهتي الدوري والكأس بعد خروجه بركلات الترجيح أمام ريال 2 4 في في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تعادلا 2 2 باجمالي المباراتين، حيث كانت ركلة الأرجنتيني خوليان ألفاريس الملغاة بشكل مثير للجدل نقطة خلاف كبيرة.

أما في الدوري، فقد تلقى أتلتيكو أيضا هزيمة موجعة أمام برشلونة المتصدر بعدما فرّط بتقدمه بهدفين ليخرج خاسرا 2 4، وذلك في المرحلة الاخيرة قبل فترة التوقف الدولي، ما زاد من معاناة "كولتشونيروس".

يجد سيميوني نفسه أمام معضلة إمكانية إراحة المهاجم ألفاريس ولاعب الوسط رودريغو دي بول بعد مشاركتهما الأربعاء مع الأرجنتين في الفوز الكبير على البرازيل 4 1 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويأمل إسبانيول الذي يكافح من أجل البقاء حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن منطقة الهبوط، أن يتصالح مجددا مع الفوز بعد تعادل أمام جيرونا 1 1 وخسارة أمام ريال مايوركا 1 2 في المرحلتين الماضيتين.

ليغانيس يعوّل على رابا

ويستضيف ريال مدريد حامل اللقب الاحد نظيره ليغانيس الثامن عشر الذي يعوّل على هدافه دانييل رابا الساعي إلى تسجيل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

سجل المهاجم البالغ 29 عاما هدفي فريقه في الخسارة على أرض أمام ريال بيتيس 2 3 في المرحلة الماضية.

من ناحيته، يبحث ريال الثاني بفارق ثلاث عن نقاط عن برشلونة المتصدر عن فوزه الثالث تواليا في "الليغا" بعدما كان اسقط رايو فايكانو وفياريال بالنتيجة ذاتها 2 1 في المرحلتين الماضيتين.

ويتوجب على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي التعامل مع عامل الارهاق الذي أصاب لاعبيه وتحديدا الذين ارتدوا قمصان منتخبات بلادهم على غرار البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ثاني هدافي الدوري مع 20 هدفا بفارق 3 أهداف عن المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ويلعب برشلونة المتصدر أمام جاره جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث في اليوم ذاته، علما أن رجال المدرب الألماني هانزي فليك يخوضون مباراتهم الثانية من تسع في غضون 28 يوما، وتخطوا الخميس ضيفهم أوساسونا بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة بسبب وفاة طبيبهم كارليس مينارو غارسيا.