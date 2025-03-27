نيويورك : بدأت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" في دراسة إمكانية انشاء دوري جديد في أوروبا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا"، حسب ما أعلن مفوضها آدم سيلفر الخميس.

وقال سيلفر "لقد أجرينا مناقشات حول الفرص المحتملة في أوروبا منذ عقود من الزمن. لكننا نشعر الآن أن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة التالية".

وأضاف "نحن مستعدون للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي استكشاف إمكانية إقامة دوري أوروبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة كشريك لنا".

ورفض سيلفر والأمين العام للاتحاد الدولي اليوناني أندرياس زانكليس خلال مؤتمر صحافي، الخوض في تفاصيل المشروع حيث أصرّ الأوّل أنه "لم يتم تحديد أي شيء بعد".

ويُشكل هذا المشروع في حال ابصاره للنور تهديدا صريحا لمسابقة "يوروليغ" والتي تعد في الوقت الراهن ثاني أقوى بطولة سلوية في العالم.

وعند سؤاله عن وجود محادثات مع منظمي مسابقة اليوروليغ، أوضح زانكليس "مهمتنا هي التواصل مع الأندية"، من دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وأوضح سيلفر أن السبب خلف الحديث عن "استكشاف" وليس الإعلان عن إنشاء دوري هو "أننا أردنا إجراء محادثات مفتوحة ومباشرة مع أصحاب الشأن، وليس مناقشات سرية".

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام، فإن أندية باريس سان جرمان الفرنسي، مانشستر سيتي وأرسنال الانكليزيين، ريال مدريد الاسباني، وفنربهتشه التركي، أبدت اهتماما بالانضمام إلى الدوري المستقبلي.

وقال متحدث باسم سان جرمان لوكالة فرانس برس "لقد تم الاتصال بشركة قطر للاستثمار الرياضي بشأن امتياز لكرة السلة في باريس، وعبرنا عن اهتمامنا".

وكشف "سبورتيكو"، نقلا عن مصدر مطلع على الخطط، أن الدوري المقترح قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار.