لندن : سيحظى الدوري الانكليزي لكرة القدم بفترتين للانتقالات هذا الصيف بهدف السماح لمانشستر سيتي وتشلسي بتسجيل لاعبين جدد بهدف المشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا للقرار الجديد، ستتمكن أندية الدوري الممتاز من التعاقد أو الاحتفاظ بلاعبين في فترة مستحدثة بين الأول والعاشر من حزيران/يونيو.

وحظيت الفترة الاستثنائية للتعاقدات بموافقة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وهي ستكون مفتوحة لأي من الدوريات الوطنية التي تمتلك ممثلين عنها في النسخة الموسعة من مونديال الاندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة اعتبارا من 14 حزيران/يونيو المقبل.

ينال الفائز بالمسابقة جائزة ضخمة تصل الى 125 مليون دولار أميركي، مع تخصيص حوافز تصل الى مليار دولار للفرق الـ 32 المشاركة.

ويمثّل تشلسي وسيتي الكرة الانكليزية في المسابقة بفضل فوزهما بدوري أبطال أوروبا في العامين 2021 و2023 تواليا.

هذه الفترة الجديدة للانتقالات قد تتيح المجال أمام ريال مدريد الاسباني من أجل إتمام تعاقده مع ترانت ألكسندر أرنولد من ليفربول ما يسمح له بالمشاركة مع بطل إسبانيا، ذلك في ضوء تقارير حول قرب انضمامه الى العملاق المدريدي بصفقة انتقال مجانية بُعيد انتهاء عقده الحالي في 30 حزيران/يونيو المقبل.