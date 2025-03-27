ميامي : بلغ التشيكي ياكوب منتشيك، المصنّف 54 عالميا، الدور نصف النهائي من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي أرتور فيس 7 6 (7 5) و6 1 الخميس.

وخاض فيس المصنّف 18 عالميا في سن الـ 20 عاما الدور ربع النهائي في دورات الماسترز للمرة الثانية في غضون أسبوعين، بعدما كان خسر في الدور ذاته أمام الروسي دانييل مدفيديف الثامن في إنديان ويلز.

وكان فيس حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف أول في الدورة في الدور السابق، لكنه فشل في تكرار هذا الانجاز.

وتألق منتشيك في ضربات الارسال الساحقة التي بلغت 13 ارسالا وبنسبة نجاح 66 في المئة على ارساله الاول، ليتأهل ابن الـ 19 عاما إلى المربع الذهبي لاحدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرته، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأميركي تايلور فريتس الرابع والإيطالي ماتيو بيريتيني (30).

في المجموعة الأولى، كاد منتشيك أن يتقدم 4 0 على ارسال الفرنسي، إلّا ان الاخير عاد إلى اجواء اللقاء وبدأ رحلة العودة.

ورغم كرتين للكسر لفيس والنتيجة 5 5، إلّا أن منتشيك حال دون تقدم منافسه وفرض شوطا فاصلا فاز به 7 5.

وكسر منتشيك ارسال الفرنسي مع بداية المجموعة الثانية الذي استسلم سريعا ليخسرها فالمباراة في 75 دقيقة.

قال منتشيك "إنه شعور لا يصدق. أنا سعيد بوصولي إلى هذه المرحلة. ظروف اللعب هنا تناسبني، اللعب هنا أسرع بكثير من إنديان ويلز" حيث خرج من الدور الثاني.

وأضاف "هذا هو السر، الحفاظ على التركيز خلال الأسبوعين، لأن الأمر دائما ما يكون صعبا... المهمة لم تنتهِ بعد".

ويغادر فيس الذي تغلب على منتشيك في مواجهتهما الوحيدة السابقة في نهاية عام 2024، ميامي واثقا من الوصول إلى أعلى تصنيف في مسيرته.