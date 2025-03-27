باريس : انضم السائق الياباني يوكي تسونودا رسميا إلى ريد بول، المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، ليكون زميل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن على حساب النيوزيلندي ليام لاوسون، وذلك اعتبارا من جائزة اليابان الكبرى، وفق ما أعلن الفريق النمسوي الخميس.

وقال المدير البريطاني لريد بول كريستيان هورنر "كان من الصعب رؤية ليام يُعاني مع سيارة +آر بي 21+ في أول سباقين، ونتيجة لذلك، اتخذنا قرارا جماعيًا بالتبديل مُبكرا"، مضيفا "دخلنا موسم 2025 بطموحين: الاحتفاظ ببطولة العالم للسائقين واستعادة لقب بطولة العالم للصانعين، وهذا قرار رياضي بحت".

وتم ترفيع تسونودا (24 عاما) من آر بي، وهو الفريق الرديف لريد بول، ليحل بدلا من لاوسون اعتبارا من سباق بلاده المقرر في 6 نيسان/أبريل، على أن يعود النيوزيلندي إلى آر بي.

وعرف لاوسون البالغ 23 عاما الذي تم اختياره في الشتاء من فريق "آر بي" للحلول بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريس مع ريد بول، بداية صعبة مع انطلاق الموسم الجديد للفئة الاولى.

فشل في اجتياز الفترة الأولى من جميع التجارب التأهيلية الثلاث التي أقيمت حتى الآن ولم يحصد أي نقطة في سباقي أستراليا والصين، في حين يحتل زميله فيرستابن المركز الثاني برصيد 36 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن المتصدر سائق مرسيدس البريطاني لاندو نوريس.

وبخلاف لاوسون، نجح تسونودا في تحقيق نتائج مقبولة إذ أنهى سباق أستراليا على حلبة ألبرت بارك في ملبورن في المركز الثاني عشر، وشاهد العلم المرقط في جائزة الصين على حلبة شنغهاي في المركز الـ16 الأخير بسبب اعتماد فريقه على استراتيجية خاطئة في التوقف مرتين.

استهل تسونودا مشاركته في الفورمولا واحد مع ألفا تاوري عام 2021، وأصبح أول سائق ياباني يقف عند خط الانطلاق منذ كاموي كوباياشي في عام 2014.

لم يُبدِ هورنر ثقة كافية بلاوسون بعد جائزة الصين الكبرى الأحد الماضي، إذ صرّح قائلا "أعتقد أن ليام خاض سباقين صعبين، وعطلة نهاية أسبوع صعبة هنا. سنُقيّم الوضع جيدا".

وأضاف بعدما بدا أكثر تفاؤلا عندما سُئل عن تسونودا "يوكي سائق متمرس يُقدم أداء رائعا الآن".