ميامي : حققت الفليبينية ألكسندرا إيالا ابنة الـ19 ربيعا، مفاجأة مدوية بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية بالفوز عليها 6 2 و7 5 الاربعاء في طريقها الى بلوغ الدور نصف النهائي من دورة ميامي للألف في كرة المضرب.

وكانت إيالا المصنفة 140 عالميا باتت أول لاعبة من الفيليبين تبلغ ربع النهائي في احدى دورات الألف خلال دورة ميامي التي تشارك فيها ببطاقة دعوة.

وبعد أن حسمت المجموعة الأولى بسهولة 6 2، تخلفت إيالا 2 4 في المجموعة الثانية لكنها نجحت في العودة لتكسر إرسال منافستها للمرة الثامنة في المباراة في الشوط الثاني عشر وتحسمها في صالحها.

ووصفت ايالا ما تحققه من نتائج لافتة في هذه الدورة بأنه "أمر خيالي بكل بساطة"، مضيفة "أنا أثق بتسديداتي ولدي فريق رائع يقول لي بأني قادرة على تحقيق ذلك".

وانتقلت إيالا للعيش في إسبانيا بعمر الثالثة عشرة لتنضم الى أكاديمية الأسطورة الإسباني رافايل نادال.

وتلتقي إيالا في اختبارها التالي الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة التي بلغت نصف النهائي للمرة الثالثة في ميامي في الأعوام الأربعة الأخيرة بفوزها على البريطانية إيما رادوكانو 6 4 و6 7 (3 7) و6 2 في مواجهة استغرقت ساعتين و25 دقيقة.

ومنذ بداية الدورة التي تقام في ولاية فلوريدا، لم تتوقف إيالا، المصنفة 140 عالميا، عن مفاجأة عالم الكرة الصفراء. بعدما تغلبت على الأميركية كايتي فولينيتس (76) في الدور الأول 6 3 و7 6 (7 3)، في ثاني انتصار لها في مسيرتها في دورات ألف نقطة للسيدات، أقصت اللاتفية يلينا أوستابينكو 7 6 (7 2) و7 5 في الدور التالي.

وبمواجهة المصنّفة 25 عالميا، حققت أول انتصار لها على الإطلاق للفليبين أمام لاعب أو لاعبة ضمن المراكز الـ 30 الأولى.

تابعت على المنوال ذاته، ففجّرت مفاجأة من العيار الثقيل أمام الأميركية ماديسون كيز الخامسة الفائزة بالنسخة الاخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة بنتيجة 6 4 و6 2، حيث لم تخسر سوى 6 أشواط قبل أن تستفيد من انسحاب الإسبانية باولا بادوسا (11) بسبب تعرضها لاصابة في ظهرها، لتبلغ الدور ربع النهائي، ثم حققت اعظم انتصار لها بالفوز على شفيونتيك.

"جزء من قِيَم العائلة"

وقالت بعد إقصائها المصنفة أولى عالميا سابقا "أعتقد أني كنت مركزة بالكامل... وضعت لنفسي هدف البقاء مركزة في كل نقطة"، مضيفة "حاولت أن أستمتع بهذه اللحظة... من خلال النظر إلى الشاشة العملاقة في النهاية".

وتابعت "ليس لديّ خبرة كبيرة في دورات رابطة المحترفات لكن لديّ بالتأكيد خبرة كبيرة في القدرة على تنظيم أفكاري. أنا معتادة على أن أكون محترفة. لا أتردد في إظهار هذا الوجه على أرض الملعب، في لحظة تتطلب الاحتراف. هذا ليس شيئا تعلمته في الأكاديمية، بل أعتقد أني اكتسبته خلال مسيرتي، وهو أيضا شيء تعلمته من عائلتي، إنه جزء من قِيَم العائلة".

وتأمل إيالا مواصلة المغامرة التاريخية حين تلتقي في دور الأربعة بيغولا، وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز 2024 الباحثة عن لقبها الرابع في دورات الألف نقطة التي وصلت فيها إلى النهائي في خمس مناسبات لكن أيا منها لم يكن في ميامي.

وعلقت بيغولا على مواجهتها مع رادوكانو بالقول "كانت صعبة. لعبت بشكل جيد في المجموعة الأولى، ثم تراجعت بعض الشيء في الثانية لكني استعدت زمام الأمور وتقدمت 2 0 في الشوط الفاصل، إلا أن الأمور انقلبت مجددا. هذه الأمور تحصل في بعض الأحيان، لكني (بعد خسارة المجموعة الثانية) أردت وحسب أن أدخل المجموعة الثالثة بقوة والانقضاض عليها وألا أسمح بأن تتأرجح الأمور في هذه المجموعة".

وتتمنى الأميركية الآن التخلص من عقدتها، إذ لم تفز بأي مجموعة في المباراتين اللتين خاضتهما في نصف نهائي ميامي حيث خسرت بمجموعتين عام 2022 أمام شفيونتيك، ثم تكرر الأمر في العام التالي أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

خروج زفيريف

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، حقق الفرنسي أرتور فيس بدوره المفاجأة بإخراجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا والأول في الدورة بالفوز عليه 3 6 و6 3 و6 4 ليبلغ ربع النهائي.

وسيلتقي فيس (20 عاما) المصنف 18 عالميا في الدور المقبل مع التشيكي ياكوب منتشيك (19 عاما) وكلاهما يسعى الى بلوغ نصف النهائي لإحدى دورات ماسترز الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته.

وكان فيس بلغ ربع نهائي دورة انديان ويلز ايضا قبل أسبوعين.

وحجز البلغاري غريغور ديميتروف الرابع عشر أولى بطاقات الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزه الـ150 في دورات الماسترز، وجاء شاقا على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 7 (6 8) و6 4 و7 6 (7 3)، في لقاء استغرق ساعتين و48 دقيقة وكان قريبا من الذهاب لصالح منافسه الذي كان متقدما 6 5 في المجموعة الثالثة الحاسمة مع فرصة لحسم المواجهة لصالحه لكنه لم يستغلها.

ويلتقي ابن الـ33 عاما الذي وصل إلى نهائي ميامي العام الماضي قبل أن يخسر أمام الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا والغائب عن هذه النسخة نتيجة الإيقاف، الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف خامسا عالميا وبطل هذه الدورة ست مرات آخرها عام 2016، والأميركي سيباستيان كوردا.

وتأجلت هذه المباراة من الأربعاء إلى الخميس بسبب انتهاء المواجهة بين بيغولا ورادوكانو الساعة 11.30 مساء بالتوقيت المحلي.