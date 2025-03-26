ابوظبي : أقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأربعاء مدربه البرتغالي باولو بينتو، غداة فوزه الصعب على كوريا الشمالية 2 1 في الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وجاء القرار بعد تراجع حظوظ الإمارات في التأهل المباشر للحدث الكبير، للمرة الثانية في تاريخها بعد 1990 في إيطاليا.

وتحتل الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إيران المتصدر وأول المتأهلين عن المجموعة و4 نقاط عن أوزبكستان الوصيفة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشرات المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان مقتضب "قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة مدرب منتخبنا الوطني الأول البرتغالي باولو بينتو وجهازه الفني المساعد من مهام تدريب المنتخب"، دون الاعلان عن اسم البديل الذي سيقود "الأبيض" في المرحلتين الأخيرتين من الدور الثالث أمام أوزبكستان في 5 حزيران/ يونيو وقيرغيزستان في 10 منه.

وكان بينتو (55 عاماً) عين في منصبه في تموز/ يوليو 2023 وحمله الشارع الرياضي مسؤولية النتائج المتذبذبة في تصفيات مونديال 2026، وبينها الخسارة أمام إيران 0 2 في طهران الخميس الماضي، والانتظار الثلاثاء حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل ضائع للفوز على كوريا الشمالية متذيلة المجموعة الأولى 2 1.

انتقادات مكبرة

ولم تكن الإقالة السريعة لبينتو، بعد 8 ساعات من انتهاء مباراة الإمارات وكوريا الشمالية، مفاجئة، ولاسيما أن الانتقادات طالت المدرب السابق لكوريا الجنوبية في مونديال 2022 في قطر منذ وداع كأس الخليج 2024 في الكويت من الدور الأول بعد تعادلين وخسارة.

ورأى محللون أن بينتو توفرت له مقومات نجاح لم تتوفر لغيره من المدربين على الأقل في السنوات الأخيرة، وذلك في إشارة إلى ضم تشكيلة الإمارات الأخيرة 12 لاعباً مجنساً ممن أمضوا 5 سنوات من اللعب في الدوري الإماراتي.

وقال علي حميد المعلق السابق والمحلل الفني الحالي في قناة "الشارقة الرياضية": "منتخب الإمارات بهذه العناصر الموجودة يجب أن تتحدى به أي منتخب في آسيا، ويجب أن تحصد لقب كأس الخليج، لكن بينتو لم يحسن توظيف اللاعبين الجدد حتى أنه يتجاهل بعضهم في تشكيلته".

وأبقى بينتو، مدرب منتخب البرتغال بين 2010 و2014، على فابيو ليما مهاجم الوصل في مقاعد الاحتياط خلال مباراة إيران رغم أنه هداف "الأبيض" في التصفيات (8)، كما دفع بلاعبين في المقدمة (حارب عبدالله ويحيى الغساني وعبدالله رمضان) لم يشاركوا مع أنديتهم إلا نادراَ هذا الموسم لأسباب فنية أو للإصابات.

وعاد بينتو أمام كويا الشمالية ليجري تغييرا شاملاً في خط الهجوم بالدفع بالرباعي البرازيلي الأصل ليما وكايو لوكاس وجوناتاس ولوان بيريرا، في حين أشرك الجناح حارب عبدالله في مركز الظهير الأيسر.

وبرر المدرب البرتغالي تراجع النتائج وعم الاستقرار في التشكيلة أن "اللاعبين الجدد بحاجة إلى وقت لتقديم الإضافة المطلوبة".

وتابع في المؤتمر الصحافي بعد الفوز على كوريا الشمالية "في ظل ازدحام جدول منافسات الموسم لا يوجد أي فرصة لخوض مباراة ودية"، مؤكداً" حققنا الأهم وهو الفوز بغض النظر عن نوعية الأداء لأن فرصتنا في التأهل ما زالت قوية".

لكن سبيت خاطر اللاعب الدولي السابق من 1999 حتى 2011 أكد أن "بينتو لم يقدم ما يستحق عليه البقاء في منصبه، وأي مدرب آخر سيأتي مكانه سيقدم أفضل منه".

واعتبر أن "الإمارات لم تفقد حظوظها تماماً في التأهل المباشر إلى كأس العالم وكل ما تحتاج إليه هو تحسين الوضع واجراء بعض التعديلات الفنية البسيطة".