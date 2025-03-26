ميونيخ (ألمانيا) : تعرض بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، لضربة قاسية بعد إصابة نجم دفاعه الدولي الكندي ألفونسو ديفيس بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن الأربعاء النادي البافاري الذي خسر أيضا جهود مدافعه الآخر الفرنسي دايو أوباميكانو "لأسابيع عدة".

وقال بايرن في بيان "سيغيب ألفونسو ديفيس عن بايرن ميونيخ لفترة طويلة بعد فترة التوقف الدولي... شُخِص ديفيس بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى بعد عودته من المشاركة الدولية مع المنتخب الكندي، وسيخضع لعملية جراحية اليوم. لن يكون اللاعب البالغ 24 عاما متاحا للعب مع البطل القياسي للدوري الألماني لأشهر عدة".

وأصيب ديفيس الأحد في بداية مباراة المركز الثالث لدوري أمم الكونكاكاف ضد الولايات المتحدة (2 1) في إنغلوود (كاليفورنيا)، وخرج من الملعب في الدقيقة 11 في ضربة قاسية لبايرن الذي سيكمل الموسم من دون نجمه الكندي الذي يحتاج أقله لستة أشهر من أجل التعافي في إصابات من هذا النوع.

وبالنسبة لأوباميكانو، فسيغيب "لأسابيع عدة" بسبب إصابة في الركبة.

وخاض الفرنسي 120 دقيقة في مواجهة إياب الدور الربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا وسجل الركلة الترجيحية الأخيرة التي أهدت "الزرق" التأهل إلى نصف النهائي، وذلك بعدما لعب 45 دقيقة في مباراة الذهاب قبل أن يخرجه مدربه ديدييه ديشان بين الشوطين.

وقال ماكس إيبيرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إنه "للأسف، هناك دائما خطر عودة اللاعبين من فترات التوقف الدولية مصابين، وهذه المرة تعرضنا لضربة كبيرة. غياب ألفونسو ديفيس ودايو أوباميكانو سيثقل كاهل بايرن ميونيخ".

وتابع "سيحصل فونزي (ديفيس) على كل الدعم الضروري في رحلة تعافيه. سنراقب أوبا (أوباميكانو) عن كثب أيضا في الأسابيع المقبلة، ونتوقع عودته قريبا. لدينا فريق قوي وسنعوض هذه الغيابات".

ورأى أن غياب لاعبين من طراز ديفيس وأوباميكانو سيجعل الفريق "أكثر تعاضدا"، مضيفا "الجودة موجودة لمواصلة سعينا خلف أهدافنا الكبيرة".