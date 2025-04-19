إيلاف من المغرب: تواصل الكرة المغربية رحلة التوهج على المستويات كافة، فقد عانق الكبار المربع الذهبي المونديالي عام 2022، ونجح منتخب المغرب تحت 23 عاماً في الفوز ببطولة القارة الأفريقية، وها هو منتخب تحت 17 عاماً يفوز باللقب القاري، مما يجعل الجميع في قمة التفاؤل بالمنتخب المغربي الأول والمرشح الأوفر حظاً للفوز ببطولة أمم أفريقيا للكبار والتي تقام على الأراضي المغربية نهاية العام الجاري وبداية كانون الثاني (يناير) 2026.

فقد توج منتخب المغرب بلقب كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، بعد الفوز على مالي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي للمنتخبين السبت، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى المباراة النهائية للمسابقة القارية خلال البطولة التي استضافها المغرب.

🏆 المنتخب المغربي يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً!



إنجاز كبير لمنتخب المغرب 🇲🇦🔥#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_17 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/CnghXIdtnp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2025

ويعد اللقاء هو الثاني بين المنتخبين فى تاريخ البطولة، حيث سبق والتقيا فى نصف نهائي النسخة الماضية عام 2023، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز المنتخب المغربي بركلات الترجيح 6/5.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق أول ألقابه في هذه الفئة السنية، في ثاني نهائي له في تاريخه، بينما فشل منتخب مالي في الفوز باللقب الثالث فى رابع نهائي يخوضه، بعدما توج بالبطولة في أعوام 1997، 2015، و2017.

ويعد المغرب الفريق الوحيد الذي لم يستقبل سوى هدف واحد في البطولة الحالية، حيث حافظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات، بينما استقبلت شباك مالي 6 أهداف فى نفس البطولة، وكان المغرب قد تصدر مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، فيما وصل منتخب مالي إلى النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يظهر فيها منتخب من شمال أفريقيا في النهائي، حيث نجح أشبال المغرب بأن يكونوا ثاني منتخب عربي يتوج باللقب بعد مصر.



