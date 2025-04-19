مدريد : سيناقش المدرب كارلو أنشيلوتي مستقبله مع ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم، بحسب ما قال الإيطالي السبت، وذلك بعد خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام أرسنال الإنكليزي.

بعد الإقصاء المر لحامل اللقب 15 مرة قياسية بمجموع المبارتين 1 5، زادت التكهنات حيال إمكانية إقالة الفريق الملكي مدربه المخضرم في الأسابيع المقبلة.

متجنبا الرد على عدة أسئلة حول هذا الموضوع، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "سنتحدث في نهاية الموسم (عن مستقبلي) مع النادي".

وينتهي عقد أنشيلوتي في عام 2026.

أضاف المدرب البالغ 65 عاما عشية مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني "تحدثت مع اللاعبين والنادي، ونتفق جميعنا على وجوب القتال على الألقاب المتبقية".

ويتخلف حامل لقب الليغا أربع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر الذي سيلاقيه في نهائي كأس الملك في 26 نيسان/أبريل.

تابع أنشيلوتي "من الواضح أننا جميعا نشعر بالألم، بعد الخروج من المسابقة الأهم ربما، أو على الأقل التي حقق فيها مدريد أكبر قدر من النجاح في السنوات الأخيرة".

تابع "نحن جميعا في قارب واحد، في السراء والضراء... أظهر لي الرئيس (فلورنتينو بيريس) دعمه باستمرار في تلك اللحظات أكثر من لحظات الفوز".

وارتبط اسمه أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي الذي أقال دوريفال جونيور لسوء النتائج، آخرها الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026.