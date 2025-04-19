لوس انجليس : نقل غريغ بوبوفيتش المدرب التاريخي لسان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى المستشفى بعد عارض صحي في مطعم يوم الثلاثاء، لكنه عاد إلى منزله ويتمتع بصحة جيدة بحسب شبكة "إي أس بي أن".

وأشار موقع "تي أم زي" للمشاهير أولا إلى الخبر، وقال إن ابن السادسة والسبعين الذي تعرض لجلطة دماغية في تشرين الثاني/نوفمبر وضع على حمالة ونقل إلى المستشفى بسبب ما وصفه مسؤولون بحادث أو مرض غير مهدد لحياته.

وبوبوفيتش هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ دوري أن بي ايه، مع 1412 فوزا في الموسم العادي و170 في الأدوار الإقصائية.

قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب (1999، 2003، 2005، 2007، 2014) خلال 29 موسما مع الفريق.

كما قاد منتخب الولايات المتحدة إلى الذهبية الأولمبية في طوكيو صيف 2021، ودخل قاعة مشاهير كرة السلة (هول أوف فيم) في 2023.

عانى في 2 تشرين الثاني/نوفمبر من "جلطة دماغية خفيفة" في ملعب الفريق، قبل فوز سان أنتونيو على مينيسوتا.

خلفه موقتا مساعده ميتش جونسون، فيما تأكد في شباط/فبراير أن بوبوفيتش لن يكون قادرا على العودة لما تبقى من الموسم.

كتب في حسابه على منصة إكس انه سيتابع التركيز على صحته "على أمل العودة إلى التدريب في المستقبل".