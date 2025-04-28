ميامي : ألحق أف سي دالاس الخسارة الأولى بمضيفه إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما فاز عليه 4 3 على ملعب تشايس ستاديوم الأحد.

وخاض إنتر ميامي المباراة على وقع غياب "الكتيبة" السابقة لنادي برشلونة الإسباني: الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس والإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس للراحة تحضيرا للمواجهة المنتظرة أمام فانكوفر وايتكابس في إياب نصف نهائي مسابقة كأس أبطال كونكاكاف الأربعاء.

ويأمل إنتر ميامي الذي يستضيف مباراة العودة الأربعاء في تعويض خسارته 0 2 ذهابا، لعدم الخروج من المسابقة القارية في سعيه للظفر بلقبها.

وتعرض إنتر ميامي لخسارته الأولى بعد 5 انتصارات و3 تعادلات، ليحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

وقرر الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي اجراء تغييرات جذرية على تشكيلته الاساسية، وبدا رهانه ناجحا عندما تقدم فريقه 3 1 قبل 25 دقيقة من النهاية بأهداف فافا بيكو من هايتي (16) والشاب ابن الـ 18 عاما الإكوادوري آلن أوبنادو (29) والباراغوياني دافيد مارتينيس (56)، ردا على هدف الافتتاح لدالاس من شاكيل مور (8).

وقلب دالاس الطاولة على مضيفه مع دخول مهاجمه البرازيلي بيدرينيو أرض الملعب في الدقيقة 58، فسجل هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما نجح اصحاب الارض في ادراك التعادل بهدفين في غضون 5 دقائق تناوب عليهما الهولندي أوسازي أوروغيد (64) والإكوادوري أندرسون خوليو (69).

ألقى ماسشيرانو باللوم على نفسه بسبب تبديلاته في الشوط الثاني وتغييراته في التشكيلة، قائلا "أخبرت اللاعبين أنه ليس لديهم ما يدعو للحزن، فهناك العديد منهم في التشكيلة لم يلعبوا دقائق كثيرة هذا الموسم. ليس من السهل اللعب بهذه الطريقة، مجموعة من اللاعبين لم يلعبوا معا".