لوس انجليس : سجل جايلن برونسون 32 نقطة فيما أحرز الدومينكاني كارل أنتوني تاونز سلتين حاسمتين في وقت متأخر، ليتفوق نيويورك نيكس على مضيفه ديترويت بيستونز بصعوبة 94 93 وينتزع التقدم 3 1 في السلسلة التي تجمع الفريقين ضمن الدور الأول من الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

ورفضت المباراة أن تنتهي من دون جدل بعد اعتراض بيستونز على عدم احتساب خطأ لتيم هارداوي جونيور خلال تصويبة ثلاثية في الثانية الاخيرة.

وظهر الغضب واضحا على مدرب بيستونز جاي بي بيكرستاف ومشجعي الفريق، لكنه لم يستطع العودة الى تقنية مشاهدة اللقطة بعد ان استنزف حقه، ليصبح نيكس على بعد مباراة واحدة من حسم تأهله عندما يستضيف المباراة المقبلة على أرضه الثلاثاء.

وقال بيكرستاف بعد المباراة "حصل احتكاك على تيم هارداوي أثناء تسديد الكرة".

وتابع "لا اعرف أي شيء آخر، ثمة احتكاك واضح... اكرر، حصل احتكاك أثناء ارتقائه للتسديد".

ونجح بيستونز بفضل تألق كيد كانينغهام صاحب الـ 25 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، في تعويض تأخره بفارق 16 نقطة في وقت مبكر من اللقاء، وصولا الى تقدمه بـ 11 مطلع الربع الرابع.

لكن برونسون الذي ترك المباراة لفترة بعد التواء في كاحله الايمن خلال الربع الثالث، عاد ليسجل 15 نقطة بمفرده في الرابع ويسهم في عودة فريقه.

وحظي بيستونز بفرصتين لحسم اللقاء لكن كانينغهام أضاع الاولى قبل أن يفشل هارداوي في الثانية.