لاس بالماس (إسبانيا) : أحرز الفنلندي كالي روفانبيرا، بطل عامي 2022 و2023 الذي عاد للمشاركة هذا الموسم بشكل كامل مع فريق تويوتا بعد الاكتفاء ببعض الجولات الموسم الماضي، رالي جزر الكناري الإسبانية، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات بعد سيطرة شبه كاملة.

وأنهى روفانبيرا الرالي بفارق أكثر من 53 ثانية عن بطل العالم ثماني مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي يواصل مشاركته في البطولة بشكل جزئي، فيما جاء البريطاني إلفين إيفانز ثالثا في جولة سيطر عليها الصانع الياباني تويوتا تماما ولم يكتف بالمراكز الثلاثة الأولى بل نال الرابع أيضا عبر الياباني تاكامو كاتسوكا.

واستحق روفانبيرا تماما انتصاره الأول للموسم والسادس عشر في مسيرته، إذ فاز بـ15 من أصل المراحل الخاصة الـ18 التي تكون منها الرالي، كما فاز بمرحلة "باور ستايج" الأخيرة للأحد، ليضيف المزيد إلى نقاطه التي باتت 66 في المركز الثاني، لكن بفارق كبير عن زميله إيفانز الذي يتصدر بـ109 نقاط بعد حلوله ثانيا في مونتي كارلو ثم فوزه بسباقي السويد وكينيا، وصولا إلى نيله المركز الثالث في الكناري.

أما بطل العالم البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، فعجز عن تحقيق أفضل من المركز السابع في هذه الجولة، رافعا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث في الترتيب العام.

ويشكل الفوز بهذا الرالي بداية فعلية لموسم روفانبيرا، ابن الـ24 عاما الذي اكتفى بالمركز الرابع في مونتي كارلو ثم الخامس في السويد قبل أن ينسحب من كينيا، وهو قال في هذا الصدد "لم تكن أفضل بداية للموسم لكني أشعر براحة كبيرة في هذه الظروف وقد عدنا الآن".

وعلق أوجييه، ابن الـ41 عاما الذي فاز بالجولة الافتتاحية في مونتي كارلو ثم غاب عن الجولتين التاليتين قبل العودة في رالي جزر الكناري، على أداء روفانبيرا قائلا "كان كالي الذي قدم أداء رائعا هذا الأسبوع، أكثر المتسابقين إثارة للإعجاب. كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لي أيضا. لقد أمضيت ثلاثة أشهر بدون أي سباقات، لذا لا يمكنك أن تكون مركزا بالقدر الذي تريده".