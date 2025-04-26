لندن : قاد المهاجم الدولي السنغالي اسماعيلا سار فريقه كريستال بالاس الى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بمساهمته الفعالة في الفوز على أستون فيلا 3 0 السبت على ملعب ويمبلي في لندن وأمام 90 الف متفرج في نصف نهائي النسخة 144.

وصنع سار الهدف الأول لإيبيريتشي إيزي (31)، قبل أن يسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 والرابعة من الدقائق السبع التي احتسبت وقتا بدل ضائع.

ويلتقي كريستال بالاس في المباراة النهائية على الملعب ذاته في 17 أيار/مايو المقبل مع نوتنغهام فوريست أو مانشستر سيتي اللذين يلتقيان الأحد.

وقدّم كريستال بالاس مباراة رائعة وصمد أمام الاندفاع الهجومي لآستون فيلا واستحق بطاقته عن جدارة الى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1990 و2016 عندما حلّ وصيفا فيهما معا.

في المقابل، تبخر حلم أستون فيلا في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية عشرة في سعيه الى التتويج بلقبه الأول في الكأس منذ 1957 عندما ظفر به للمرة السابعة الاخيرة، والأول محليا منذ كأس الرابطة 1996.

وكان أستون فيلا البادئ بالتهديد بتسديدة قوية بعيدة للفرنسي بوباكار كامارا فوق المرمى (13)، ثم سدد مورغان رودجرز كرة "على الطاير" من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن اثر تمريرة من المدافع الدولي الفرنسي لوكا ديني مرت بجوار القائم الايمن (18).

وسجل المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا هدفا لكريستال بالاس الغي بداعي ارتكابه خطأ على المدافع إزري كونسا (29).

ونجح كريستال بالاس في افتتاح التسجيل بعدها بدقيقتين عندما ضغط سار على المدافع الاسباني باو توريس الذي حاول تشتيت الكرة فارتدت من الدولي السنغالي ولحق بها قبل أن يتخلص من ديني ويمررها زاحفة الى إيزي غير المراقب خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة فشل حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس في إبعادها فعانقت شباكه (31).

وكاد توريس يدرك التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من مواطنه ماركو أسنسيو مرت فوق العارضة (35).

وأهدر سار فرصة الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة لماتيتا (38).

وأنقذ حارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون فريقه من هدف التعادل بتصديه لرأسية قوية لكونسا من مسافة قريبة اثر ركنية لأسنسيو قبل أن يشتتها الدفاع (39).

وأهدر تايريك ميتشل فرصة التعزيز اثر تلقيه كرة عرضية زاحفة من سار فشل في تسديدها بفقدان توازنه وتدخل اسينسيو وابعدها (43).

وتابع هندرسون تألقه بتصديه لتسديدة قوية "على الطاير" لجون ماكغين من نقطة الجزاء وتحويلها إلى ركنية (49)، ثم أبعد كرة قوية لديني من خارج المنطقة إلى ركنية (50).

وحصل كريستال بالاس على ركلة جزاء اثر اعاقة إيزي داخل المنطقة من كامارا فانبرى لها ماتيتا قوية بيمناه لكنها ارتدت من القائم الايسر الى خارج الملعب (54).

وعوَّض ماتيتا إهداره ركلة الجزاء بصناعته الهدف الثاني بتمريرة الى سار الذي هيأها لنفسه وسددها قوية من خارج المنطقة وأسكنها على يمين مارتينيس (58).

وكاد البديل الجامايكي ليون بايلي يقلص الفارق عندما تهيأت أمامه كرة على بعد 7 أمتار لكنه سددها قوية دون تركيز فارتطمت بزميله توريس وتحولت إلى خارج الملعب (67).

وتوغل بايلي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه أبعدها هندرسون وشتتها الدفاع (78).

وأهدر سار فرصة الضربة القاضية برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (80)، وسدد البديل إيدي نيكيتياه كرة قوية تصدى لها مارتينيس على دفعتين (81).