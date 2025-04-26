باريس : عمّق ستراسبورغ جراح ضيفه سانت اتيان وصيف القاع المهدد بالهبوط بفوزه عليه 3 1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرتغالي دييغو مورييرا (7) والهولندي إيمانويل إيميغا (63) وديلان باكوا (83) أهداف ستراسبورغ، والجورجي زوريكو دافيتاشفيلي (19) هدف سانت إتيان.

وتجمد رصيد سانت إتيان الذي كان فاز على ليون 2 1 في المرحلة الماضية ويصارع لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية عند 27 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الاخير بالتساوي مع لوهافر صاحب المركز السادس عشر الذي يستقبل موناكو لاحقا.

في المقابل، عزز ستراسبورغ الذي حقق فوزه الاول بعد تعادلين أمام نيس 2 2 وموناكو سلبا في المرحلتين الماضيتين حظوظه بمركز أوروبي بعدما صعد إلى المركز الخامس موقتا برصيد 54 نقطة بالتساوي مع موناكو الثالث ونيس الرابع الفائز على باريس سان جرمان المتوج باللقب 3 1 الجمعة، قبل بقية نتائج هذه المرحلة.

ويلعب ليون مع رين لاحقا.