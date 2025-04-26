برلين : أجلّ باير ليفركوزن حامل اللقب تتويج منافسه بايرن ميونيخ المتصدر الفائز على ضيفه ماينتس 3 0 بلقب الدوري الالماني لكرة القدم لمرحلة أخرى على الاقل وذلك بفوزه بدوره على ضيفه أوغسبورغ 2 0 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

واحتاج بايرن الذي رفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، إلى حصد النقاط الثلاث للفوز بلقب الـ "بوندسليغا"، بشرط تعثر باير ليفركوزن الذي يتأخر عنه بفارق 8 نقاط في المركز الثاني في عقر داره أمام أوغسبورغ، علما أن المباراتين اقيمتا في التوقيت ذاته.

وبات بايرن على بُعد نقطتين فقط لإحراز لقبه الـ34 في الدوري وهذا ما بامكانه أن يحققه في حال فوزه في عقر دار لايبزيغ في المرحلة المقبلة حيث سيفقد لجهود مهاجمه الانكليزي هاري كاين، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدما نال بطاقته الخامسة أمام ماينتس، كما أن فارق الأهداف يصب لصالحه أمام ليفركوزن (+61 مقابل +31).

على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ، حسم أصحاب الارض النتيجة لصالحهم في الشوط الاول بهدفي لوروا سانيه (27) والفرنسي ميكايل أوليسيه (40)، قبل أن يضيف المدافع الانكليزي إريك داير الثالث (84).

وزج المدرب البلجيكي فنسان كومباني بالمخضرم توماس مولر في الدقيقة 83 بدلا من صاحب هدف الافتتاح سانيه، فأصبح رابع لاعب يصل إلى حاجز الـ500 مباراة في الدوري، خلف كل من كارل هاينتس "تشارلي" كوربيل (602 مباراتان مع إينتراحت فرانفكورت) ومانفريد كالتس (581 مع هامبورغ)، وأوند ميكايل "أتا" لاميك (518 مع بوخوم).

وشهد ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن سيناريو مشابها بعدما سجل المهاجم التشيكي باتريك شيك هدفه الـ19 هذا الموسم بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، وأضاف الارجنتيني إيميليانو بوينديا الثاني (45+1).

وارتقى فرايبورغ إلى المركز الرابع موقتا بفوزه على مضيفه فولفسبورغ 1 0، سجله ماكسيميليان روسينفيلدر (49)، في مباراة أكملها اصحاب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 اثر طرد لاعب وسطه المدافع ماكسيميليان أرنولد بالبطاقة الحمراء.

ورفع فرايبورغ الذي حقق فوزه الثالث تواليا بعد انتصاره على بوروسيا مونشنغلادباخ 2 1 وهوفنهايم 3 2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث معززا حظوظه بمقعد في دوري أبطال أوروبا، متقدما بفارق نقطتين عن لايبزيغ الذي بامكانه استعادة مركزه في حال فوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث في ختام هذه الامسية.

وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب مضيفه هوفنهايم بهدف قاتل 3 2.

وفاز هولشتاين كيل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 3.