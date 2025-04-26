غلاسكو : احتفظ سلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي لكرة القدم للموسم الرابع تواليا بفوز ساحق على مضيفه دندي يونايتد 5 0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتناوب على تسجيل خماسية سلتيك كل من راين ستراين خطأ في مرمى فريقه (30) والألماني نيكولاس غيريت كون (38 و45+3) والبديل الإيرلندي آدم إيدا (47 و58).

وهو اللقب الثالث عشر لسلتيكس الذي كان يحتاج إلى نقطة يتيمة للتتويج، في المواسم الـ14 الاخيرة، وذلك قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.

كما فاز سلتيك بـ21 لقبا من الـ26 الاخيرة المحلية.

ورفع سلتيك رصيده في المركز الأول إلى 84 نقطة متقدما بفارق 18 نقطة عن مطارده المباشر رينجرز الثاني.

كما رفع مدرب ليفربول الانكليزي السابق وسلتيك الحالي الايرلندي الشمالي براندن رودجرز عدد ألقابه مع فريقه إلى 11 منذ أن عاد للإشراف على تدريبه في عام 2023 بعد مرور أول بين 2016 و2019.

وقال رودجرز (52 عاما) بعد فوز فريقه "من المهم الحفاظ على الدافع والتعطش في هذه المرحلة من الموسم".

وأضاف "نحن نعلم ما نريد تحقيقه والأرقام القياسية التي نريد تحطيمها".

ويسير سلتيك المتوّج أيضا بكأس الرابطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي نحو تحقيق الثلاثية للمرة السادسة في المواسم التسعة الاخيرة، والثالثة مع رودجرز، عندما يواجه أبردين في نهائي كأس اسكتلندا في 24 أيار/مايو المقبل.

كما دوّن البديل الجناح جيمس فوريست (33 عاما) اسمه في السجلات القياسية بفوزه باللقب الـ26 في مسيرته مع سلتيك منذ ترفعه إلى الفريق الاول عام 2009، متفوقا بلقب واحد على بوبي لينوكس الذي لعب في صفوف الفريق الشهير الفائز بلقب أبطال أوروبا عام 1967.