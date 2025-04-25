باريس : مُني باريس سان جرمان بخسارته الاولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم على يد ضيفه نيس 1 3 ضمن المرحلة الحادية والثلاثين الجمعة، ذلك قبل أربعة أيام من مواجهة مضيفه أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل للضيوف مورغان سانسون الذي خاض مباراته الاولى كأساسي بعد غيابه لسبعة أشهر بسبب كسر في الكاحل (34 و46) والبوروندي يوسف نادييشيميي (70)، مقابل هدف لسان جرمان عبر الاسباني فابيان رويس (41).

وانتهت آمال سان جرمان بتحقيق انجاز غير مسبوق في "ليغ1" بانهائه الموسم من دون خسارة، وتحطيم الرقم القياسي لنانت المتوّج باللقب في موسم 1994 1995 عندما مُني الأخير بخسارته الاولى حينها بعد 32 مباراة.

لكن حسابيا، لا تكتسي الخسارة أي أهمية، إذ سبق لنادي العاصمة أن حسم فوزه باللقب منذ مراحل عدة، كما انه امام فرصة تاريخية لتحقيق ثلاثية غير مسبوقة، حيث يلتقي أرسنال الانكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الثلاثاء آملا في أن يخطو خطوة اضافية نحو النهائي الذي سيقام في "أليانتس أرينا" في 31 أيار/مايو المقبل، كما يُواجه رينس في نهائي الكأس في 24 أيار/مايو المقبل.

وتجمد رصيد سان جرمان عند 78 نقطة في المركز الأول، فيما عزز نيس آماله بالتأهل الى دوري الابطال وتقدم الى المركز الرابع موقتا برصيد 54 نقطة.