لندن : أصرّ الايطالي أنتسو ماريسكا أن موسمه الأول في نادي تشلسي الانكليزي لم يكن فاشلا بعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية تكتيكاته المحافظة في ظل السباق للتأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وباتت آمال النادي اللندني للتأهل الى المسابقة القارية المرموقة مهددة حيث يحتل المركز السادس قبل خمس مراحل على نهاية الدوري الممتاز.

وفاز الـ "بلوز" ست مرات فقط في آخر 17 مباراة في الدوري قبيل مواجهته أمام ايفرتون على ملعب ستامفورد بريدج السبت.

وبات تشلسي يتخلف بفارق نقطتين عن نيوكاسل الخامس بعد أن عوض تأخره ليهزم فولهام 2 1.

وغادر ماريسكا الملعب بعد دربي غربي لندن فور انطلاق الصافرة الاخيرة بسرعة ومن دون أن يحتفل في خطوة فُسِّرت على أنها رد نتيجة الانتقادات المتزايدة من المشجعين.

ويشكو مشجعو النادي من الاسلوب الحذر للفريق، فلم يترددوا عن اطلاق صيحات الاستهجان ضد ماريسكا ولاعبيه في مناسبات عدة خلال الموسم.

ورأى ماريسكا أنه يستحق الاحترام لعمله في تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس تحت قيادة المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال ماريسكا للصحافيين الجمعة "مقارنةً بالعامين الماضيين، لم يكن الموسم فاشلا".

وتابع "كم مرة في العامين الماضيين تأهل تشلسي لدوري أبطال أوروبا؟ وهذا الموسم كنا ضمن الصراع طوال الموسم تقريبا. هل هذا تطور أم لا؟ إنه تطور أكيد".

وعلى الرغم من أن إدارة تشلسي أنفقت 1.3 مليار دولار أميركي لتدعيم النادي منذ عام 2022، الا ان الفريق لم يحرز بعد أي لقب منذ رحيل الميلياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وبعد ان احتل تشلسي المركز الثاني في احدى فترات الموسم بفارق نقطتين عن ليفربول القريب من اللقب، اتهم ماريسكا المشككين بعدم الاعتراف بتطور أداء تشلسي.

وشرح "مقارنة بالعامين الماضيين، من الواضح تماما أن هناك تطورا".

وتابع "إن أردتَ أن ترى ذلك، فستراه. وإن لم تُرِد رؤيته، فلن تراه. الأمر يعتمد على الطريقة التي تنظر بها. أنا أرى ذلك.

"علينا التزامٌ بإيصال هذا النادي إلى المكانة التي يستحقها. لقد رأينا النتائج. أنا، كمدرب، والنادي، لدينا جميعا الطموح. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن نصل إلى هناك قريبا جدا".

وردا على سؤاله عن علاقته بجماهير تشلسي، أجاب ماريسكا "أتفهم الموقف. إنه الجمهور نفسه الذي هتف بأن تشلسي قد عاد وأظهر أنه سعيد.