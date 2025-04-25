لندن : كشف مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم البرتغالي روبن أموريم الجمعة أن مواطنه المدافع ديوغو دالو قد يغيب حتى نهاية الموسم، وذلك جراء تعرضه لاصابة في العضلة الخلفية للساق.

وقرر أموريم عدم الزج بدالو (26 عاما) اساسيا والاكتفاء بدخوله من مقاعد البدلاء في الخسارة أمام ولفرهامبتون 0 1 السبت الماضي، بهدف اراحته، لكن الظهير متعدد المهارات يعاني من مشكلة عضلية تهدد بإنهاء مشواره بشكل مفاجئ.

قال أموريم للصحافيين قبل رحلة الفريق إلى بورنموث في المرحلة الرابعة والثلاثين الأحد "لن يلعب ديوغو دالو. يعاني من إصابة في عضلات ساقه وسيغيب عن المباريات المقبلة".

وشارك دالو في 51 مباراة بقميص يونايتد هذا الموسم في مختلف المسابقات، في حين لم يغب سوى عن مباراة واحدة بسبب الايقاف.

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن يغيب دالو عن بقية الموسم، أضاف أموريم "هذا الاحتمال وارد، لكنني لا أعلم. سنتابع الأمر أسبوعيا لأنه يبذل جهدا كبيرا، ويمكنه التعافي بشكل جيد".

وتابع "لقد خاض سلسلة من المباريات وحاولنا إدارة الأمور، لكن بعض اللاعبين اضطروا للعب دقائق كثيرة".

ويُمثّل غياب دالو ضربة موجعة لفريق "الشياطين الحمر" وذلك قبل مواجهته المهمة في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أتلتيك بلباو الإسباني الخميس.