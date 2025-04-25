فانكوفر (كندا) : مني إنتر ميامي الأميركي ونجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخسارة أمام مضيفه فانكوفر وايتكابس 0 2، الخميس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف في كرة القدم.

ويتعين الآن على ميسي ورفاقه تكرار إنجاز ربع النهائي، عندما سجل أفضل لاعب في العالم ثماني مرات ثنائية في مرمى لوس أنجليس أف سي الأميركي متفوقا 3 1 في فلوريدا، وذلك بعد خسارته ذهابا 0 1 في كاليفورنيا.

في فانكوفر الخميس، سجل للفريق الكندي الأميركيان براين وايت (24) وسيباستيان بيرهالتر (85)، وحقق المضيف فوزا مستحقا أمام مدرجات ممتلئة بـ53 ألف متفرج في ملعب بي سي بلايس.

وعلى غرار وايتكابس، يطمح ميامي في بلوغ نهائي الدوري القاري للمرة الأولى.

ونجح دفاع الفريق الكندي في إغلاق الممرات على ميسي وباقي لاعبي تشكيلة المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على أرض ميامي.